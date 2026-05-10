تقييمات فيرونا وكومو: كتيبة فابريجاس إلى أوروبا رسميًا .. نيكو باز ليس الأفضل ودوفيكاس يسحب البساط!

ضمن فريق الكرة بنادي كومو، تأهله إلى إحدى البطولات الأوروبية في الموسم المُقبل، فيما يظل متمسكًا بفرص العبور إلى دوري أبطال أوروبا، بفضل الهدف الحاسم الذي سجله دوفيكاس، في شباك فيرونا، ليوقع على هدفه الرابع عشر هذا الموسم، ويقود "فريق لاريو" مؤقتًا إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس.

في الشوط الأول، سيطر أصحاب الأرض على الملعب في مواجهة كومو الذي كان غير مؤثر إلى حد ما: لم يستغل فريق فيرونا فرصة كبيرة أتيحت لبوي الذي سدد الكرة برأسه من مسافة قريبة فوق العارضة. ثم اشتكى فريق ساماركو من حالتين داخل منطقة جزاء الخصم؛ حيث اعتُبرت ضربة كارلوس بساقه على سوسلوف قانونية، وكذلك تحويل الكرة بذراعه بعد دقائق قليلة.

في الشوط الثاني، حرك فابريجاس صفوف فريقه بإدخال باتورينا وكاكيريت على الفور بدلاً من خيسوس رودريجيز وبيروني؛ ليرفع الفريق اللومباردي وتيرة اللعب تدريجيًا، وقبل نحو عشرين دقيقة من نهاية المباراة، جاء هدف النقاط الثلاث، بتمريرة طويلة من الخلف، هرب معها دوفيكاس من مراقبة إدموندسون ليسجل في مرمى مونتيبو. هدف ذو أهمية كبيرة. بطعم أوروبا الحلو. في انتظار معرفة أي مسابقة قارية سيخوضها كومو في الموسم الرياضي 2026-2027.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5