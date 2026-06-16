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Nico PazGetty Images
محمد سعيد و علي سمير

سيرفض آرسنال؟ محادثة مع مورينيو تحسم مصير نيكو باز في ريال مدريد

نيكو باز
آرسنال
ريال مدريد
جوزيه مورينيو
انتقالات

اهتمام متزايد باللاعب الأرجنتيني

أفادت التقارير بأن نادي آرسنال تلقى ضربة قوية في سعيه للتعاقد مع نيكو باز، حيث يبدو أن النجم الأرجنتيني سيبقى في إيطاليا.

وقد أجرى صانع الألعاب البالغ من العمر 21 عامًا محادثات حاسمة مع جوزيه مورينيو بشأن احتمال عودته إلى ريال مدريد، لكن النتائج تشير إلى أنه سيقضي موسمًا آخر بعيدًا عن ملعب البرنابيو.

  • مورينيو يجري محادثات مع باز

    بدأ مورينيو بشكل استباقي في تشكيل فريقه استعدادًا للموسم المقبل، وشمل ذلك لقاءً مباشرًا مع نيكو باز. ويقف الشاب الأرجنتيني، الذي أمضى العام الماضي في تطوير مهاراته في الدوري الإيطالي، عند مفترق طرق في الوقت الذي يدرس فيه الميرينجي إمكانية تفعيل بند إعادة الشراء في عقده.

    ووفقًا لشبكة ESPN، جرت محادثة بين مورينيو ونيكو باز لمناقشة مكانه في الخطط الفورية للمدرب البرتغالي.

    ورغم أن مورينيو حريص، حسبما يُقال، على تقييم جميع اللاعبين العائدين من الإعارة خلال فترة التحضير للموسم، إلا أنه غير قادر حالياً على ضمان حصول باز على الدقائق التي يرغب فيها مع الفريق الأول.

    ونتيجة لذلك، ترك المدرب البرتغالي الباب مفتوحاً أمام لاعب الوسط لمواصلة تطوره في مكان آخر، مما يؤدي على الأرجح إلى تمديد إقامته في إيطاليا بدلاً من العودة الدائمة إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف.


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  • Cesc Fabregas ComoGetty Images

    دور حاسم لفابريجاس

    أدى الغموض الذي يحيط بوضع باز في ريال مدريد إلى وضع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في حالة تأهب قصوى، ولا سيما فريق آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا.

    وقد ظل «المدفعجية» يراقبون عن كثب تطور أداء لاعب الوسط المبدع في الدوري الإيطالي، معتبرين إياه إضافة واعدة للغاية لخط وسط فريقهم. ومع ذلك، وعلى الرغم من جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن باز غير مقتنع بالانتقال إلى شمال لندن في هذه المرحلة من مسيرته.

    ويعد علاقته بـ«سيسك فابريجاس» عاملاً رئيسياً في هذا القرار. فقد لعب نجم «أرسنال» و«تشيلسي» السابق دوراً أساسياً في تطور «باز» في صفوف «كومو»، ويُقال إن اللاعب سعيد للغاية تحت إشرافه.

    وتشير التقارير إلى أن رحيل باز قد يعيد صياغة خطط نادي كومو، لكن اللاعب نفسه يميل إلى الولاء للمشروع الذي ساعده على الظهور بقوة على الساحة.

  • عامل دوري الأبطال

    أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع باز إلى إعطاء الأولوية للبقاء في كومو هو الفرصة التاريخية لتمثيل النادي في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا. بعد موسم رائع في إيطاليا، نجح لاعب الوسط في تكوين علاقة وثيقة مع الجماهير والجهاز الفني.

    وبحسب ما ورد، وعد فابريجاس اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بـ«دور حيوي» في الفريق، وهو ضمان لا يستطيع مورينيو ولا أرتيتا تقديمه في الوقت الحالي.

    يحتفظ ريال مدريد بخيار إعادة الشراء بقيمة 9 ملايين يورو هذا الصيف، وهو رقم من المقرر أن يرتفع إلى 10 ملايين يورو (9 ملايين جنيه إسترليني/12 مليون دولار) في عام 2027.

    ونظراً لمساره الحالي، يخشى الميرينجي فقدان السيطرة على اللاعب تماماً، لكنهم يدركون أن خوض موسم آخر من المشاركة الأسبوعية في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة فابريجاس هو الطريق الأفضل لحماية قيمته السوقية وتطوره.

  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    جدول أعمال مدريد المزدحم خلال فصل الصيف

    باز ليس الشاب الوحيد الذي يراقبه مورينيو في ظل عملية التجديد الكبيرة التي يشرف عليها في البرنابيو. كما يتعامل النادي أيضًا مع مستقبل فيكتور مونوز، الذي قدم أداءً مبهراً خلال فترة إعارته إلى أوساسونا.

    ورغم أن ريال مدريد يمتلك بندًا في العقد يتيح له إعادة شراء المهاجم مقابل 8 ملايين يورو، إلا أنه من المتوقع حاليًا أن يسعى اللاعب للانتقال بشكل نهائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بدلاً من العودة للمنافسة على مكان في خط الهجوم المليء بالنجوم تحت قيادة مورينيو.

    ولا يزال تركيز النادي منصبًا على التعاقدات البارزة، حيث يُقال إن صفقات دينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا على وشك الاكتمال.