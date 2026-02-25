نيكولو باريللا يلقي باللوم على ركلة جزاء ملفقة لصالح ليفربول في خروج إنتر المفاجئ من دوري أبطال أوروبا

في تصريحاته بعد الهزيمة أمام الفريق النرويجي، لم يخفِ باريللا إحباطه الشديد. وقال: "لقد حاولنا، لكنهم كانوا أفضل منا. من المثير للغضب أننا خرجنا من مرحلة المجموعات بفارق نقطة واحدة لأنهم احتسبوا ركلة جزاء ملفقة في الدقيقة 90 [ضد ليفربول]، وبذلك لم ننتهي في المراكز الثمانية الأولى. لولا ذلك، لكنا تجنبنا المباراتين الإضافيتين والرحلة إلى النرويج، لكن هذه هي دوري أبطال أوروبا الجديد".

تعلق الحادث المذكور بفلوريان فيرتز، الذي سقط تحت ضغط من أليساندرو باستوني. على الرغم من استمرار اللعب في البداية، إلا أن تدخل VAR دفع الحكم إلى شاشة الملعب، حيث منح ركلة جزاء. قوبل القرار بسخرية واسعة في ذلك الوقت، ويعتقد باريللا بوضوح أن التأثير المتتالي لتلك الصافرة الواحدة أدى مباشرة إلى خروج إنتر مبكرًا من المنافسة هذا الأسبوع.