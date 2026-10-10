"سيكون صعب مشاهدتهم يفوزون بالدوري" .. نيفيل يوجه تحذيرًا بخصوص معاقبة مانشستر سيتي

أُدين نادي مانشستر سيتي مؤخرًا بـ114 من أصل 115 تهمة مالية وُجّهت إليه من قِبل الدوري الإنجليزي الممتاز. وسارع نادي الاتحاد إلى تقديم استئناف ضد هذا الحكم غير المسبوق، ما يعني أن جلسة استماع جديدة ستُعقد الآن.

وعلى الرغم من حكم الإدانة الأولي، لم تُؤكَّد أي عقوبات حتى الآن. وقد دار نقاش واسع في أوساط كرة القدم الإنجليزية حول العقوبات المحتملة التي تتراوح بين خصم نقاط كبير وتجريد من الألقاب وصولًا إلى الهبوط المباشر.

وفي ظل سعي سيتي لتبرئة ساحته، يبقى الجدول الزمني للإجراءات القانونية الجديدة غير مؤكد. غير أن احتمال امتداد الاستئناف إلى الأشهر الأخيرة من الموسم أثار قلقًا بالغًا لدى المتابعين والمحللين على حد سواء.



