مورينيو يستدعي "شبح نيجريرا".. وبيان ناري من ريال مدريد ضد التحكيم في ديربي أتلتيكو!

وتزامنًا مع غضب مدربه، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد على منصة "إكس" تغريدة جاء فيها: "تحكيم كارثي يحسم الديربي"، قبل أن يصدر النادي بياناً رسمياً قال فيه: "خسر ريال مدريد ديربي على ملعب متروبوليتانو، شابه قرارات تحكيمية كارثية من أورتيز أرياس، الذي لم يطرد كوتي روميرو في الشوط الأول لدهسه على ركبة بيلينجهام، رغم مراجعة اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، ولا كانج-إن لي لدهسه على كاحل فالفيردي الأيسر.. كان القراران حاسمين، وحُسمت المباراة في نهاية المطاف في الشوط الثاني لصالح أتلتيكو مدريد".

وأوضح النادي: "في الدقيقة 35، وخلال كرة مشتركة، وصل بيلينجهام إلى الكرة قبل كوتي روميرو، فقام مدافع أتلتيكو بعرقلته بقدمه اليسرى. أشهر أورتيز أرياس في البداية بطاقة صفراء للاعبنا، لكن تروخيو سواريز استدعاه لمراجعة اللقطة.. وبعد مشاهدتها، ألغى البطاقة التي كانت على بيلينجهام، وأشهر البطاقة الصفراء لمدافع أتلتيكو بدلًا من طرده".

وتابع البيان: "بعد تسع دقائق، ارتكب الحكم خطأً فادحًا ثانيًا، حيث لم يُعاقب كانج-إن لي على تدخله على فالفيردي، بعدما عرقل كاحله الأيسر بقدمه. كان أورتيز أرياس يتابع اللعب عن كثب، لكنه لم يُشهر البطاقة الحمراء، أو حتى البطاقة الصفراء، للاعب أتلتيكو، وفي هذه الحالة، لم يُنبهه تروخيو سواريز".

واختتم البيان بالإشارة لواقعة الطرد: "في الدقيقة 50، احتسب الحكم أورتيز أرياس ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه هويسن ضد جوليانو، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب ريال مدريد. بعد تنبيه من تروخيو سواريز، راجع الحكم اللقطة على شاشة تقنية الفيديو، وقرر هذه المرة طرد هويسن".