في تلاقٍ مثير بين عالم النبات وعالم الرياضة النخبوية، خلّد العلماء اسم ميسي من خلال تسمية نوع نباتي جديد تكريمًا له. وقد فصّلت دراسة أكاديمية حديثة اكتشاف نوع نباتي فريد في المناطق المرتفعة من جبال الأنديز، وتحديدًا في وسط وجنوب البيرو، وفقًا لما ذكرته ذي أثلتيك.

واختار الباحثون تسمية هذا النوع "سالفيا ميسي" تيمنًا بلاعب كرة القدم الأيقوني، في مقارنة مباشرة بين صلابة النبتة والتميز الدائم لقائد إنتر ميامي. وتتميز النبتة بأزهار لافتة بلونين أزرق فاتح وأبيض، وهي تشكيلة طبيعية من الألوان تعكس ألوان قميص المنتخب الأرجنتيني الشهيرة.

وجاءت عملية التسمية وفق القواعد الصارمة للتسمية النباتية، التي تعتمد على الجذور اللاتينية في تصنيف الاكتشافات البيولوجية الجديدة. وبإضافة حرف "i" إلى نهاية لقب صاحب الـ39 عامًا، أطلق المجتمع العلمي على النبتة اسم "سالفيا ميسي".



