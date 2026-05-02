"لهذا لم يعد رونالدو إلى أوروبا" .. نور الدين بن زكري يشعل التحدي مع الأردن: لو خسرت الجزائر لتتوقف عن لعب الكرة!

التحدي العربي اشتعل مبكرًا..

قرر الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إشعال التحدي "مبكرًا"، في ظل ترقب مشاهدة المواجهة العربية التي ستجمع بين الجزائر والأردن، في نهائيات كأس العالم 2026.

وأسفرت قرعة مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عن وقوع الجزائر والأردن "معًا" في المجموعة العاشرة، برفقة الأرجنتين، حامل اللقب، والنمسا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأردن والجزائر على ملعب ليفي بسانت كلارا، في الثامنة مساء (جرينتش -7)، يوم 22 يونيو المُقبل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

  • ماذا قال نور الدين بن زكري؟

    وأثناء ظهوره في بث مباشر، عبر قناة "يوسف بن سراي"، على تطبيق "تيك توك"، رجّح نور الدين بن زكري، فوز الجزائر على الأردن، باعتبارًا أمرًا مفروغًا منه.

    جاء ذلك في مقولة ابن زكري، إن الأردن لو فازت على الجزائر، فليتوقفوا عن لعب كرة القدم، مضيفًا أن إمكانيات المنتخب الأردني لا تضاهي محاربي الصحراء.

    “أشعر أن ياسين عدلي يريد اللعب مع الجزائر"

    وفي سياق متصل، أغدق نور الدين بن زكري، المديح لمتوسط ميدان الشباب، ياسين عدلي، كاشفًا عن موقف اللاعب إزاء تمثيل منتخب الجزائر.

    وترك ابن زكري سؤالًا لمستضيفيه عبر البث المباشر "لو كنتم لاعبي كرة قدم، ولديهم الفرصة للعب في المنتخبين الجزائري والفرنسي، ماذا ستختارون؟".

    وأضاف مدرب الشباب، أنه يلتمس رغبة ياسين عدلي في تمثيل الجزائر، مضيفًا "ياسين يقول لي إن حديثه السابق تم فهمه بشكل خاطئ، ولم يذكر ما تم تداوله، وقال عدلي إن جمال بلماضي (مدرب الجزائر الأسبق) اتصل به، وأعطاه الموافقة على اللعب مع الخضر، ولكن لم يتم الاتصال به بعد ذلك، وعندما كان يمثل الفئات السنية في فرنسا، لم يتلق أي عرض لارتداء قميص الجزائر".

    وكان ياسين عدلي قد تعرض لانتقادات لاذعة من قِبل الجماهير الجزائرية، بعد تداول تصريحات له بأنه يحلم باللعب مع منتخب فرنسا، لأنه يريد خوض التحديات على أعلى مستوى.

    "انظروا إلى رونالدو"

    ونوّه نور الدين بن زكري، بأن مستويات لاعبي الوسط في منتخب الجزائر، لا تضاهي نصف مستوى ياسين عدلي، وأنه كان يتابعه منذ أن كان في ميلان، وفوجئ ابن زكري، بأن عدلي لم يكن يلعب بشكل منتظم في الشباب، وكان يتم تهميشه باستمرار مع المدرب السابق، والحجة أنه يهدر الكثير من الفرص.

    وأضاف ابن زكري أنه وضع قرارًا صارمًا بضرورة مشاركة ياسين عدلي، والآن يقولون عنه إنه أفضل لاعب في الشباب.

    وتطرق ابن زكري للحديث عن قوة الدوري السعودي، بأنه يضم لاعبين قادرون على تمثيل أي فريق في أوروبا، مستشهدًا بثنائي النصر جواو فيليكس ومارسيلو بروزوفيتش، فيما أشار أيضًا، إلى حجم الإنفاق على استقطاب النجوم العالميين.

    وأوضح أن ما يتقاضاه ياسين عدلي في الشباب، يساوي ضعف راتبه في ميلان، وهو الأمر أيضًا الذي جعل كريستيانو رونالدو، قائد النصر، لا يعود إلى أوروبا، لأن ما يحصل عليه في السعودية، من المستحيل أن يتقاضاه في القارة العجوز.

    وتولى نور الدين بن زكري، تدريب فريق الشباب، في فبراير الماضي، بعد إقالة إيمانول ألجواسيل، وقاد الليث في ثماني مباريات في دوري روشن، حقق خلالها 3 انتصارات مقابل أربع تعادلات وهزيمة واحدة.

    وتمكن ابن زكري من قيادة الشباب إلى نهائي دوري أبطال الخليج، بعد تخطي عقبة زاخو العراقي، إلا أنه اكتفى بالوصافة، بالخسارة أمام الريان القطري بثلاثية نظيفة، في مباراة أشار فيها المدرب الجزائري إلى أن الفريق تضرر من أخطاء تحكيمية كبيرة.

    ويقترب الشباب من ضمان بقائه في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثالث عشر، برصيد 32 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة، ليبتعد بفارق تسع نقاط عن مناطق الهبوط، قبل أربع جولات من نهاية الموسم الرياضي "2025-2026".

    ومن المنتظر أن يخوض الشباب خمس مباريات، قبل نهاية الموسم، حيث يواجه - على الترتيب - أندية التعاون والنصر ونيوم والاتحاد، ثم النجمة في الجولة 34 والأخيرة.