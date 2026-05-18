"أنت مدرب لا تحفظ لسانك!" .. هجوم على نور الدين بن زكري بعد كشف حديث جانبي بينه وبين كريستيانو رونالدو

العالمي حل ضيفًا على الشباب في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.

الانتصار وإن بدى كبيرًا إلا أنه لم يكن سهلًا، حيث سجل رباعية العالمي جواو فيليكس "ثلاثية" وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90.

أما ثنائية الليث الأبيض فجاءت عن طريق يانيك كاراسكو وعلي البليهي في الدقيقتين 30 و80 من عمر المباراة.