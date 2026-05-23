Al Shabab v Al Nassr - Saudi Pro League
فيديو | مشادة انتهت بإهانة بين رئيس الشباب وبن زكري بسبب حمدالله والجزائري يرد: ندمت على إصلاح علاقته بكاراسكو!

رئيس النادي أعلن البحث عن مدرب آخر على الهواء

كشف المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، عن بعض الكواليس الخاص بالأزمات السلوكية للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله وخلافه مع الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو.

بن زكري حل ضيفًا عبر برنامج "أكشن مع وليد"، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة الخاصة بتجربته مع فريق الشباب، وكان أهمها ملف حمدالله، بالإضافة لدخوله في صدام مع عبد العزيز المالك رئيس الشباب.


    ما هي القصة؟

    تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

    بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.

    لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".

    وبالنسبة للشباب، فقد قرر النادي معاقبة اللاعب بالإيقاف حتى نهاية الموسم والغرامة المالية بخصم جزء كبير من راتبه، مما أغضب بن زكري الذي تحدث عن خسارته لمجهودات اللاعب بفترة حاسمة من الموسم.


  • ماذا قال بن زكري عن حمدالله؟

    المدرب الجزائري قال خلال تصريحاته عن اللاعب:"مشكلته إدارية وليست فنية، لم أعاقب حمدالله أبدًا، عندما جئت للنادي كانت هناك فوضى ومشاكل وانقسام بين اللاعبين، وبعض الأشياء الأخرى التي لا يمكن ذكرها".

    وأضاف:"عالجت مشكلة حمدالله وكاراسكو في أسبوع واحد فقط، حتى وصل الأمر إلى تمرير الكرة بينهما بشكل متبادل لمساعدة بعضهما البعض على التسجيل، مما جعلني أندم على إصلاح الأمر بينهما".

    وتابع:"المشاكل بين النجوم تحدث بشكل طبيعي، مثل ما شاهدناه في ريال مدريد، ولكن فلورنتينو بيريز لم يتدخل لمعاقبة أحد، نعم يمكنك الخصم من الناحية المالية، بدلًا من الاستبعاد وخسارة الفريق لجهود اللاعب".

    وأوضح:"أبعدنا حمدالله عن مواجهات صعبة مثل النصر والاتحاد ونيوم والنجمة، كان يمكننا حصد 10 نقاط وإنهاء الموسم في المركز الثامن، مما يعني أن إعانة الوزارة كانت ستزيد، ولكننا عاقبنا اللاعب وقمنا بإضرار الفريق فنيًا".

    وعن المسؤول عن هذه الأزمة من وجهة نظره:"طلال الشيخ كان قريبًا مني ويعرف كل كبيرة وصغيرة، ولكنه ليس صاحب القرار، الأمر يعود إلى عبد العزيز المالك، حتى قرار معاقبة علي البليهي عارضته حتى اللحظات الأخيرة".

    وأبدى بن زكري اعتراضه على قيام إدارة الشباب بالحديث علنًا عن التفاوض مع مدرب جديد له، مشيرًا إلى وجود قلة خبرة في التعامل وفقًا لتصريحاته.


    تصريحاته بعد مباراة النصر

    وعن الحديث الذي نُقل على لسانه بخصوص عدم حصول لاعب النصر على بطاقة صفراء حتى لا يتم إيقافه ضد الهلال:"لم أقل هذا الكلام، بعض المنابر الإعلامية قامت بتحريف حديثي، وادعوا أنني قلت إن الحكم لم يمنح بطاقة صفراء للاعب النصر حتى يلعب أمام الهلال وهذا غير صحيح".

    وأوضح:"كل ما قلته إن لاعبي لم يستحق البطاقة الصفراء لأن الفريق سيُحرم من خدماته في المباراة القادمة ، وهذا خطأ تحكيمي كان واضحًا".

    وواصل حديثه:"بعض القنوات سخرت مني وأحد المغردين قام بترديد الأمر، 3 ملايين شخص تفاعلوا معه وهذا أضرني كثيرًا، حتى والدي اتصل بي وتسائل عن مشكلتي مع السعوديين، ولكني أخبرته بأنه لا توجد أي أزمة، وقمت بمقاضاة المسؤولين عن هذه التلفيقات".



  • صدام مع رئيس الشباب

    عبد العزيز المالك قال في مداخلة عبر نفس البرنامج بحضور بن زكري:"حديث المدرب عن وضع البند الخاص بعدم الهبوط وأنه استغنى عنه هذا أمر غير صحيح، كل شيء مسجل، الأهداف الموضوعة كانت بسيطة للغاية، وما أردناه من بن زكري وكانت مشكلة لنا مع المدرب السابق، هي عدم وضع اللاعبين بأماكن غير مراكزهم المخصصة".

    وأضاف:"بن زكري وافق على هذا الكلام، وقال إنه لا يريد اختراع مراكز جديدة للاعبين، ولكن بعدها الوضع اختلف كثيرًا، كما أن الأشياء في غرفة الملابس لم تكن مستقرة بسبب حديث المدرب عن المكافآت".

    وواصل حديثه:"الرواتب في النادي كبيرة للغاية، والمدرب على علم بوجود استدامة مالية، والعقوبات الواقعة علينا تمنعنا من صرف المكافآت، وفعلنا ذلك من خلال مجلس الإدارة أو مني شخصيًا، ولا توجد أي مكافأة متأخرة من النادي، سلمنا كل لاعب 75 ألف ريال بعد الفوز بنصف نهائي كأس الخليج، ووعدناهم بـ300 ألف ريال في حالة الفوز بالبطولة".

    وعن عقوبة حمدالله:"إدارة كرة القدم كانت على علم بالأمر، وتم التشاور مع بن زكري نفسه وهناك شهود على ذلك، ولكنه يتحدث عن الأمر بعاطفة عكس رؤيتنا التي تعطي الأولوية لمصلحة النادي قبل أي شيء".

    وعن تفاصيل العقد:"لم نضع أي بنود تخص مكافأة لتفادي الهبوط، نعم كنا في خطر، ولكن العقد من البداية احتوى على صرف مكافأة على المركزين الثامن والتاسع، كما أن المدرب خرج عبر بعض المنصات لانتقاد العديد من اللاعبين خاصة السعوديين، مما تسبب في حدوث انقسامات داخل الفريق".


    وأنهى تصريحاته:"بن زكري خرج للهجوم على منتخب الأردن، وهناك لاعب أردني بفريقه، وتصريحاته لم تخدم النادي بشكل كبير، كما أنه انتقد المدرب السابق بسبب تغيير مراكز اللاعبين وهو فعل نفس الشيء، نحن نحترمه كثيرًا ودعمناه ونشكره على الفترة التي قضاها معنا، طاقمه الفني رحل بالفعل، نادي الشباب الآن يبحث عن مدرب آخر يمكنه إدارة الفريق بعيدًا عن الأحاديث الإعلامية".

    وتسببت هذه التصريحات في انفعال بن زكري خلال الحلقة، حيث قال:"إذا كان الشباب يحتاج لمدرب على أعلى مستوى، فالفريق أيضًا بحاجة إلى رئيس على أعلى مستوى".