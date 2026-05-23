فيديو | مشادة انتهت بإهانة بين رئيس الشباب وبن زكري بسبب حمدالله والجزائري يرد: ندمت على إصلاح علاقته بكاراسكو!

تفاجأ الجميع باستبعاد المهاجم المغربي من ديربي الرياض بين الشباب والنصر، الذي أقيم في السابع من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اندلاع مشاجرة داخل غرف خلع الملابس الشبابية، أسفرت عن تكسير حمدالله لبعض محتوياتها، بجانب اعتدائه على المدير الفني للفريق الجزائري نور الدين بن زكري.

لكن ما شاهده الجميع عبر الشاشات على مدار أسابيع مضت هو الخلاف الحاد بينه وبين قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، في أكثر من مباراة، بداعي "من ينفذ الركلات الحرة وضربات الجزاء؟".

وبالنسبة للشباب، فقد قرر النادي معاقبة اللاعب بالإيقاف حتى نهاية الموسم والغرامة المالية بخصم جزء كبير من راتبه، مما أغضب بن زكري الذي تحدث عن خسارته لمجهودات اللاعب بفترة حاسمة من الموسم.



