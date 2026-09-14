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Noah Atubolu Jurgen Klopp (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

نوح أتوبولو | السر في "الهزيمة بالسبعة" .. بطل سلسلة التصدي لركلات الجزاء ينادي كلوب!

فقرات ومقالات
نوح أتوبولو
يورجن كلوب
آينتراخت فرانكفورت
ماينتس
الدوري الألماني
ألمانيا

حكاية مليئة بالتقلبات في فترة قصيرة من رحلة أتوبولو..

بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026، وما تبعه من إعلان الحارس الأربعيني مانويل نوير عن اعتزاله الدولي، ورحيل المدرب يوليان ناجلسمان، ومن ثمّ التعاقد مع يورجن كلوب، بات السؤال في أروقة "المانشافت"، حول هوية الحارس القادم لمنتخب ألمانيا، ليظهر اسم جديد في الصورة، ويثير المطالبات باستدعائه، وهو نوج أتوبولو.

حارس مرمى آينتراخت، صاحب الـ24 عامًا، الذي عاش فترة صعبة في الصيف، وسط كواليس مثيرة قادته إلى معقل فرانكفورت، في رحلة كان عنوانها الأبرز "من الوعود الكاذبة إلى كتابة التاريخ".

حكايات كثيرة مرّ بها أتوبولو في وقت قصير، من خطأ كاد أن يجلس مختفيًا عن الأضواء، وهزيمة ثقيلة أنقذته من دكة البدلاء، فماذا فعل نجم آينتراخت ليصبح حديث الساعة في ألمانيا؟

  • رقم قياسي يعوض جراح المونديال!

    إذا ما ذكرت كلمة "ركلة جزاء"، فمن الوارد أن يتبادر إلى ذهن كل ألماني، ذلك الكابوس الذي ضرب أحلام المانشافت، في نهائيات كأس العالم 2026، حينما جاء خروجه مبكرًا من ركلات الترجيح أمام باراجواي، فرغم أن مانويل نوير قد تصدى بالفعل لإحدى الركلات، إلا أن ذلك لم يكن كفيلًا للإبقاء على حلم كتيبة ناجلسمان.

    أما إذا ما ذكرنا تلك الكلمة، في قاموس نوح أتوبولو، سنجد معها إنجازًا تاريخيًا حققه صاحب الأصول النيجيرية، حيث حقق رقمًا قياسيًا في البوندسليجا، بتصديه لـ6 ركلات جزاء على التوالي.

    هذا الرقم الذي احتاج من أتوبولو "أربع" مواسم كي ينجح في تحقيقه، ما بين خمس ركلات مع فرايبورج، وجزائيته مع فرانكفورت، حيث جاء سجل تصدياته على النحو التالي..

    بقميص فرايبورج:

    * تصدى لركلتي جزاء في مباراة واحدة ضد أونيون برلين في موسم 2023-2024.

    * تصدى لركلة جزاء ضد باير ليفركوزن في موسم 2024-2025.

    * تصدى لركلة جزاء ضد فيردر بريمن في موسم 2024-2025.

    * تصدى لركلة جزاء ضد فيردر بريمن في موسم 2025-2026.

    بقميص آينتراخت فرانكفورت:

    * تصدى لركلة جزاء ضد ماينز في موسم 2026-2027.

    ولعب نوح أتوبولو دورًا في انتصار فرانكفورت الأول له هذا الموسم، حينما اقتنص النقاط الثلاث من معقل ماينز، بالفوز عليه بنتيجة (3-1)، في ثالث جولات الدوري الألماني.

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  • وعود كاذبة وخسارة الـ(7-0)

    الميركاتو الصيفي كان مليئًا بالتقلبات تجاه نوج أتوبولو، الذي كان يرغب في تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي، إلا أنه فجأة وجد نفسه مهددًا بـ"التجميد"، بعد أن ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا.

    أتوبولو استجاب لنصيحة مستشاريه، بألا يمدد عقده مع فرايبورج لما بعد 2027، وكانت وجهته هي الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأن اسمه ارتبط بأستون فيلا مرارًا وتكرارًا، لتعويض حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، قبل أن تتحول الوجهة إلى الحارس الياباني زيون سوزوكي، فيما بقي هناك اهتمامًا من أندية صاعدة مثل هال سيتي وكوفنتري، إلا أن الأمر كان أشبه بـ"وعود كاذبة" لم تتحقق في نهاية الأمر.

    المشهد اكتمل بانفصال أتوبولو عن وكيل أعماله، وفشل انتقاله إلى البريمييرليج، في حين كان اسمه متواجدًا أيضًا على طاولة أندية مثل بوروسيا دورتموند وميلان، فيما تعاقد فرايبورج مع ميو باكهاوس، ليصبح الحارس الأول في الفريق.

    في وجهة أخرى، كان آينتراخت فرانكفورت، يعاني الأمرّين بعد خسارته الكبيرة أمام برينتفورد بسبعة أهداف نظيفة، في آخر مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، ليقرر معها المدرب أدولف هوتر، إحداث تغيير جذري، ليضع عينه على الحارس أتوبولو، الذي بلغ به الحال للتدرب انفراديًا.

  • صيد نيجيريا .. هل يحصل على فرصة كلوب؟

    وبالعودة إلى سبتمبر 2019، فقد ذكر المسؤول الألماني رولاند مارك، لموقع "Owngoalnigeria" بأن أتوبولو يعد موهبة أفضل من مادوكا أوكوي، الذي تدرب مع منتخب نيجيريا، فيما كان الجهاز الفني للنسور الخضراء، على دراية بالحارس الذي كان يبلغ 17 عامًا وقتها، وجرت محادثات بشأن إمكانية انتقاله إلى المنتخب الوطني الأول.

    ورغم ذلك، إلا أن أتوبولو فضّل البقاء من أجل تمثيل منتخب ألمانيا في مختلف فئاته السنية، وصولًا لـ"شباب" المانشافت، الذي قاده إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، قبل أن يتلقى خسارة أمام إنجلترا، بنتيجة (2-3).

    ورغم أنه لا حديث بشأن اهتمام نيجيريا بالحارس في الوقت الحالي، إلا أنه لم يشارك - حتى اللحظة - في أي مباراة مع المنتخب الأول، ليصبح السؤال حول ما إذا كان أتوبولو يستحق نظرة من المدير الفني يورجن كلوب، خاصة وأن بات يملك خبرة دولية مع المنتخبات السنية، فضلًا عن قيادته فرايبورج إلى نهائي الدوري الأوروبي.

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