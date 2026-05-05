نواف بن سعد غاضبًا: الهلال يدفع الملايين ثم يحضرون له حكام فئات سنية وعلى الجمهور تأجيل عتبه!

حقق الهلال أمس الثلاثاء، الفوز أمام الخليج بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الخليج الذي قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية.

لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34.

فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.

اقرأ أيضًا | حُلو سيموني إنزاجي أمام الخليج لم يكتمل لكنه ليس المُذنب الوحيد .. وسلطان مندش يعيد ذكرى الاتحاد السيئة



