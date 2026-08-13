ما بين التفاؤل وعكسه، كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني جديد تحركات النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد حالة الغضب المسيطرة على الجماهير على إثر التعاقد مع صفقة أجنبية وحيدة بضم البرتغالي سامو كوستا.
السيطرة على غضب نواف العقيدي وتعقيدات بشأن الصفقات الأجنبية .. تطورات مثيرة في ميركاتو النصر
ما القصة؟
العالمي عانى خلال الفترة الماضية من أزمة مالية طاحنة، دفعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لفرض رقابة مالية مشددة عليه.
وعلى إثر ذلك، حُرم النصر على مدار أسابيع من قيد أي صفقة جديدة، قبل أن تُحل الأزمة مؤخرًا، وبالتالي تسجيل سامو كوستا والعقد الجديد للجناح عبدالرحمن غريب.
الآن ينتظر جمهور العالمي الجديد بشأن الميركاتو الصيفي 2026، لكن يبدو أنه لن يكون هناك جديد مُبشر بشأن الصفقات الأجنبية..
- Goal AR
"الصفقات الأجنبية تكاد تكون معدومة"
بدأ فلاح القحطاني حديثه عن الجديد في النصر بالصفقات الأجنبية المنتظرة، مؤكدًا أن النادي يواجه صعوبة بالغة في هذا الملف، على إثر محدودية الميزانية، لكنه منح الجماهير الأمل بشأن المحليين.
القحطاني كتب نصًا: "فيما يخص تسجيل لاعبين أجانب بعد كوستا، أرى بحسب ما أعرف أن الأمر صعب جدًا في الوقت الحالي، ونسبة حدوثه تكاد تكون معدومة ما لم يطرأ جديد مالي يغير المشهد".
وأضاف: "أما ملف اللاعبين المحليين، فما زالت الفرصة قائمة، لكن الأمر مرتبط بما يتيحه السوق من أسماء مناسبة، إضافة إلى الجوانب المالية وإمكانية إتمام الصفقات، لذلك يصعب الجزم بأي شيء حاليًا".
جديد نواف العقيدي
فيما يتعلق بالحارس نواف العقيدي، وما تردد عن طلبه الرحيل في ظل عدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي، فيبدو أن الأوضاع تغيرت 180 درجة خلال الساعات الماضية..
فلاح القحطاني أشار إلى فشل اتفاق الحارس مع ناديي الفتح والشباب، على إثر اعتراض الأول تحديدًا على دفع نفس ما يتقاضاه حاليًا مع النصر كراتب سنوي.
وفجر الإعلامي الرياضي مفاجأة، مؤكدًا أن عدة شخصيات تدخلت لتقريب وجهات النظر بين العقيدي ومسؤولي النصر، حتى تم التوصل لاتفاق بتجديد عقده والبقاء أو الإعارة بعد التجديد، حال إصراره على المشاركة بشكل أساسي.
وتابع القحطاني: "حسب ما لدي، فهناك اتفاق بين الطرفين على التجديد واستمراره مع النصر".
خصخصة النصر
أخيرًا مع ملف خصخصة النصر بالكامل على غرار الهلال، بدلًا من استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكيته..
في هذا الشأن، يزعم القحطاني أن الوقت سيطول في ملف الاستحواذ، لكنه أضاف: "أرى أن الأمر مطمئن، ولا أستطيع الحديث عن تفاصيله حاليًا للمصلحة العامة، لكن الأهم أنه في الطريق الصحيح، وبإذن الله نسمع ما يسرنا قريبًا".
وماذا بعد؟
تستهل كتيبة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو موسم 2026-27 من دوري روشن السعودي، في 15 من أغسطس الجاري، بمواجهة الفتح، على استاد الأول بارك في الرياض.
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