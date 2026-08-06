إلى نواف العقيدي .. رحيلك عن النصر "جريمة" و"عقلية مانويل نوير" تقودك إلى الهلاك!

بالحديث عن لُب المشكلة، فالأموال ليست مشكلة بالنسبة لصاحب الـ26 عامًا كما تزعم بعض التقارير حاليًا، فهو من قال من قبل "سألعب للعالمي ولو بريالين"، لكن الأزمة الأساسية سواء مع المنتخب السعودي أو النصر، تكمن في "المشاركة الأساسية"، فمنذ صيف 2024 وصولًا لصيف العام الجاري، والخبر هو نفسه الخبر .. "العقيدي يشترط على النصر؛ إما اللعب أساسيًا أو الرحيل"!
في صيف 2024 وبعد انتهاء فترة الإيقاف في قضية "التمرد"، غاب العقيدي عن كأس السوبر السعودي، ليزعم بعض الإعلاميين وقتها أنه يساوم إدارة النادي ما بين المشاركة الأساسية أو الرحيل، وإن كان وكيله مشعل السفاعي قد نفى وقتها وادعى معاناته من إصابة.
وبعدما رحل في شتاء 2025 معارًا للفتح بناءً على طلبه للمشاركة أساسيًا، وعاد في صيف العام ذاته، تجدد الحديث بشأن المساومة نفسها، واشتراطه إما المشاركة أساسيًا بدلًا من الحارس البرازيلي بينتو أو سيرحل، وقد خدمته الظروف في بداية موسم 2025-26 بتراجع مستوى بينتو واعتماد المدرب البرتغالي جورج جيسوس عليه، قبل أن يعيده لمقاعد البدلاء بعد أخطائه الكارثية.
والآن في صيف 2026، الحديث نفسه يتكرر، ويبدو أن سيناريو 2025 سيُعاد، حيث سينتقل العقيدي للفتح.
هذا المشهد المتكرر يلخصه تصريح قديم لنواف العقيدي وقتما قال في حوار مع "كورة روتانا" بالأول من يونيو 2025: "لو جاء مانويل نوير - الحارس الألماني العملاق - إلى النصر وقتها أجلس له بديلًا، لكن بينتو لا!".
وادعى العقيدي حينها أنه كان "تحت مظلة" الحارس دافيد أوسبينا في النصر، كونه كان يضيف له ويتعلم منه بالفعل، على عكس بينتو الذي يقاربه في السن، ولا يتحدث معه نهائيًا في التدريبات.
بالمختصر .. العقيدي منح نفسه حق تصنيف زملائه الحراس، وأيهم يجلس له احتياطيًا وأيهم لا!، تمامًا مثلما رفض الجلوس احتياطيًا للثنائي راغد النجار وأحمد الكسار في كأس آسيا قطر 2023 في قضية التمرد الشهيرة!