كعادة أي معسكر للمنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، تتسبب الميول للأندية في إفساد الجو العام حوله، وبطل هذه المرة حارس مرمى النصر نواف العقيدي، الذي تراقبه الأعين عن كثب بعد تهميش دوره في ناديه، نظرًا لأخطائه في المباريات.
"ابتلينا بهم والله يكفينا شرهم" .. نصيحة لنواف العقيدي تتحول لاتهامات بضرب مصلحة المنتخب السعودي
معسكر المنتخب السعودي
انطلق معسكر الأخضر السعودي لشهر مارس بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، أول أمس الأحد، حيث المرحلة الأولى للاستعداد لكأس العالم 2026، الذي سيقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك في الصيف المقبل.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في مارس الجاري؛ الأولى أمام المنتخب المصري، في 7 من مارس الجاري، على استاد الإنماء في جدة، والثانية أمام صربيا، في 31 من الشهر الجاري، على أرض الأخير بباكا توبولا.
نصيحة محمد الشيخ لنواف العقيدي
حارس مرمى النصر يعد هو حامي العرين الأساسي للمنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، لكنه في المقابل خسر مركزه الأساسي في العالمي في الأشهر الأخيرة لصالح البرازيلي بينتو، بقرار من المدير الفني جورج جيسوس، على إثر أخطائه المتكررة في المباريات.
وإسقاطًا على وضعه في النصر، وجه الإعلامي الرياضي محمد الشيخ نصيحة للعقيدي، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اهدأ .. ركز .. اثقل .. وشد حيلك وكلنا معاك حتى المونديال".
نصيحة تبدو منطقية، لكن البعض ذهب للتفتيش في النوايا، للتشكيك في صدق رسالة الشيخ، خاصةً وأنه أحد من انتقدوه من قبل، فكان ممن هاجموه الإعلامي الرياضي دباس الدوسري..
اتهام دباس الدوسري لمحمد الشيخ
دباس الدوسري اتهم الشيخ بمحاولة "غير مباشرة" للتقليل من نواف العقيدي، مطالبًا الأخير بتجاهله والتركيز في مشواره مع المنتخب السعودي.
وكتب الدوسري موجهًا حديثه للشيخ: "بالله هذه نصيحة إعلامي تهمه مصلحة المنتخب؟!، تبًا لك إذا كنت تتعمد التقليل من حارس المنتخب السعودي، وتبًا لك إذا كان هذا اجتهادك للمصلحة".
وأضاف موجهًا حديثه للعقيدي: "نواف لا تهتم، ابتلينا بهم، والله يكفيك ويكفينا شرهم".
نواف العقيدي في موسم 2025-2026
بدأ صاحب الـ25 عامًا الموسم الجاري أساسيًا في النصر بعد منافسة مع البرازيلي بينتو، بعدما كان يلوح بالرحيل حال تهميشه على مقاعد البدلاء، بحسب عدة تقارير صحفية.
وخاض العقيدي 11 مباراة مع النصر في دوري روشن 2025-2026، قبل أن يغيب عن المشهد تمامًا في البطولة، على إثر ارتكابه خطأين؛ تسبب الأول في الهزيمة أمام القادسية (1-2) في الجولة الـ14، الثاني تسبب في طرده أمام الهلال في الجولة الـ15 ومن ثم هزيمة العالمي (1-3)، في 12 يناير الماضي.
فيما كان آخر ظهور لنواف العقيدي مع النصر، في 18 فبراير الماضي، حيث مواجهة كاراباج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2.
مجموعة السعودية في كأس العالم 2026
أوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، حيث يستهل مشواره بمواجهة أوروجواري في 16 يونيو، ثم إسبانيا في يوم 21، وختام دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 27 من الشهر ذاته.