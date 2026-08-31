يبدو أن رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن نادي الهلال لم يكن لأسباب فنية فقط، إنما مراقبة إدارة النادي لتصرفاته مع زملائه داخل الفريق لعب دورًا في تلك النهاية.
"ما فعله تجاه اللاعبين في نهائي كأس الملك السبب" .. كواليس بداية غضب إدارة الهلال من كريم بنزيما
ما القصة؟
أعلن الهلال اليوم الإثنين، فسخ عقد كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين، رغم بقاء موسم على نهايته، إذ كان من المفترض أن ينتهي تحديدًا بنهاية يونيو 2027.
هذا القرار جاء بدعم من الأمير الوليد بن طلال، الذي تكفل بمستحقات الفرنسي، في ظل تمسك الأخير بالحصول على كامل عقده قبل الرحيل، رافضًا بيعه لأي نادٍ آخر رغم اهتمام الاتحاد والشباب بالتعاقد معه.
مؤكد أن هذا الرحيل بعد سبعة أشهر فقط من التعاقد معه يحمل وراءه الكثير من الكواليس، وقد بدأ الإعلامي الرياضي منار شاهين بكشف أول الخيوط..
نهائي كأس الملك السبب
وفقًا لمنار شاهين فإن شرارة الخلاف بين بنزيما وإدارة نادي الهلال بدأت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-26، أمام الخلود، حيث صدّر اللاعب للمسؤولين أن انتقل لناديهم مرغمًا.
شاهين أوضح أن إدارة الهلال لاحظت عدم احتفال بنزيما بـ"برود" مع أهداف الفريق، وعدم تفاعله مع زملائه اللاعبين أثناء مراسم التتويج باللقب، مضيفًا: "الهلال قرأها كرسالة مبطنة (لا أريد قميص الهلال)، فسرت بأن كريم ذهب للهلال مُرغمًا لا برغبته".
وشدد الإعلامي الرياضي: "معلومة قد تكون غريبة.. لكن صدقًا هذا ما حدث".
ماذا حدث في نهائي كأس الملك؟
ساهم بنزيما في حصد الهلال لقب كأس الملك الموسم الماضي، بمشاركته لمدة 75 دقيقة أمام الخلود، صنع خلالها الهدف الثاني لزميله تيو هيرنانديز، ضمن الفوز 2-1.
وماذا بعد؟
حاليًا تتحدث تقارير سعودية وأجنبية عن تفكير كريم بنزيما في اعتزال اللعب نهائيًا، على أن يواصل استكمال مهام العقد المبرم بينه وبين لجنة الاستقطاب السعودية والذي بموجبه يحصل على 23 مليون دولار سنويًا، ويمتد حتى عام 2030.
هذه الأموال يتقاضاها مقابل الترويج للكرة السعودية والفعاليات المرتبطة بها، وبموجبها يُمنع بنزيما من اللعب خارج السعودية طوال فترة سريان العقد – حتى 2030 – وانتقاله خارج المملكة يعني إلغاء هذا العقد فورًا.
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مسيرة كريم بنزيما في السعودية
المهاجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023؛ قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، بشكلٍ رسمي.
وبدأ بنزيما رحلته في الملاعب السعودية، مع العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد؛ الذي مثّله في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026، وتوّج معه بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ثم.. انتقل المهاجم الفرنسي المخضرم إلى عملاق الرياض الهلال، في مطلع فبراير من العام الحالي؛ وذلك بعد خلافات عنيفة مع إدارة الاتحاد، وزملائه في صفوف الفريق.
ومع الهلال؛ سجل بنزيما 10 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 16 مباراة رسمية، مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
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