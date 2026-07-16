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spain-argentina(C)Getty Images
أحمد مجدي

نهائي كأس العالم 2026.. موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا والقنوات الناقلة

كأس العالم
الأرجنتين
إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا

تعرف على موعد مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

يحتضن ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة يرتقبها جماهير كرة القدم حول العالم حين يلتقي كل من إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026.

ووصل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد أن تصدر مجموعته التي ضمت كلًا من السعودية وأوروغواي وكاب فيردي، قبل أن يقصي في الدور الثاني كلًا من النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا بالترتيب.

أما منتخب الأرجنتين فتصدر مجموعته التي ضمت كلًا من النمسا والأردن والجزائر، ثم أقصى من الدور الثاني كلًا من كاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن نهائي كأس العالم 2026، الموعد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل.

  • ما موعد مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا؟

    موعد مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا هو يوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا؟

    تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس العالم بشكل حصري في الشرق الأوسط، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    الأرجنتين - إسبانياالأحد 19 يوليو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		beIN Max 1ميتلايف
    beIN Max 2
    beIN Max 3
    beIN Max 4

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  • سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

    ثمانية بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

    بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا بأربع بطولات، رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

    السنةالمضيفالبطلنتيجة النهائيالمركز الثاني
    1930أوروجوايأوروجواي4-2الأرجنتين
    1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
    1938فرنساإيطاليا4-2المجر
    1950البرازيلأوروجواي2-1البرازيل
    1954سويسراألمانيا الغربية3-2المجر
    1958السويدالبرازيل5-2السويد
    1962تشيليالبرازيل3-1تشيكوسلوفاكيا
    1966إنجلتراإنجلترا4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
    1970المكسيكالبرازيل4-1إيطاليا
    1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2-1هولندا
    1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
    1982إسبانياإيطاليا3-1ألمانيا الغربية
    1986المكسيكالأرجنتين3-2ألمانيا الغربية
    1990إيطالياألمانيا الغربية1-0الأرجنتين
    1994الولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
    1998فرنسافرنسا3-0البرازيل
    2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2-0ألمانيا
    2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
    2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي"هولندا
    2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي"الأرجنتين
    2018روسيافرنسا4-1كرواتيا
    2022قطرالأرجنتين3-3 (4-2) ركلات ترجيحفرنسا
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