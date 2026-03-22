نهائي كاراباو | عندما يرتدي مانشستر سيتي زي آرسنال المفضل .. نيكو أوريلي يلقن هالاند درسًا قاسيًا أمام الجمهور ولماذا لم يتمرد اللاعبون على أرتيتا!

لأن الخروج بموسم صفري ليس من عادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لم تكن انتفاضته الليلة أمام آرسنال بقيادة مواطنه ميكيل أرتيتا، في نهائي كأس كاراباو، مفاجأة للكثيرين..

اليوم الأحد، وبعد أربعة أيام من وداع مخزي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، يحصد مانشستر سيتي لقب كأس كاراباو بفوز مستحق أمام الجانرز بثنائية نظيفة، سجلها نجمه الشاب نيكو أوريلي في الدقيقتين 60 و64، على استاد ويمبلي.

قبل النهائي، راهن أرتيتا على منح ويمبلي أفضلية لآرسنال، وعند سؤاله عن الاعتماد على الحارس كيبا أريزابالاجا، أجاب بثقة: "كان محل ثقة في كل مرة نعتمد عليه به"، وكلاهما خذله، خاصةً الأخير بعد مرور الكرة من بين يديه قبل إحراز أوريلي الهدف الأول في المباراة، لكن قبلها خذل ميكيل نفسه وجمهور الجانرز بالكامل بطريقته.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح نهائي ويمبلي بين آرسنال ومانشستر سيتي الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..



