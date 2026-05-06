Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG ArsenalGetty Images
أحمد مجدي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
آرسنال
يتم تحديده لاحقًا ضد آرسنال
باريس سان جيرمان

تعرف على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب بوشكاش أرينا، لاستقبال مباراة الموسم، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بين آرسنال وباريس سان جيرمان.

آرسنال يدخل النهائي الأول له منذ عام 2006، حين هزم من برشلونة 2-1 في باريس، متسلحًا بأداء دفاعي صلب للغاية وأرقام رائعة.

باريس سان جيرمان يدخل النهائي الثاني على التوالي والثالث في تاريخه متسلحًا بكتيبة هجومية فتاكة يقودها الثلاثي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

  • ما موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    موعد مباراة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو السبت 30 مايو 2026، على ملعب بوشكاش أرينا.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر شاشتها.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر تطبيق TOD TV أو خدمة beIN Connect.

    كما يمكن مشاهدة البث من أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
    آرسنال - باريس سان جيرمانالسبت 30 مايو 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		beIN SPORTSبوشكاش أرينا

  • ما أكثر الأندية حصولًا على دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

    الفريقالبطلالوصيف
    ريال مدريد 15 (1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، 2024)3 (1962، 1964، 1981)
    ميلان 7 (1963، 1969، 1989، 1990،1994، 2003، 2007)4 (1958، 1993، 1995، 2005)
    بايرن ميونخ 6 (1974، 1975، 1976، 2001،2013، 2020)5 (1982، 1987، 1999، 2010، 2012)
    ليفربول 6 (1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019)4 (1985، 2007، 2018، 2022)
    برشلونة 5 (1992، 2006، 2009، 2011، 2015)3 (1961، 1986، 1994)
    أياكس 4 (1971، 1972، 1973، 1995)2 (1969، 1996)
    الإنتر 3 (1964، 1965، 2010)2 (1967، 1972)
    مانشستر يونايتد 3 (1968، 1999، 2008)2 (2009، 2011)
    يوفنتوس 2 (1985، 1996)7 (1973، 1983، 1997، 1998،
    2003، 2015، 2017)
    بنفيكا 2 (1961، 1962)5 (1963، 1965، 1968،
    1988، 1990)
    تشيلسي2 (2012، 2021)1 (2008)
    نوتنجهام فورست 2 (1979، 1980)-
    بورتو 2 (1987، 2004)-
    بوروسيا دورتموند 1 (1997)2 (2013، 2024)
    مانشستر سيتي 1 (2023)1 (2021)
    سلتيك 1 (1967)1 (1970)
    هامبورج 1 (1983)1 (1980)
    ستيوا بوخارست 1 (1986)1 (1989)
    مارسيليا 1 (1993)1 (1991)
    باريس سان جيرمان1 (2025)1 (2020)
    فينورد 1 (1970)-
    أستون فيلا 1 (1982)-
    آيندهوفن 1 (1988)-
    النجم الأحمر 1 (1991)-
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال