نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

يتزين ملعب بوشكاش أرينا، لاستقبال مباراة الموسم، نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بين آرسنال وباريس سان جيرمان.

آرسنال يدخل النهائي الأول له منذ عام 2006، حين هزم من برشلونة 2-1 في باريس، متسلحًا بأداء دفاعي صلب للغاية وأرقام رائعة.

باريس سان جيرمان يدخل النهائي الثاني على التوالي والثالث في تاريخه متسلحًا بكتيبة هجومية فتاكة يقودها الثلاثي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيري دوي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.