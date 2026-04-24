فريق قبيح يستخدم "الفنون المظلمة" ومدربه "المستفز" متهم باستغلال نفوذه .. إليك أشياء "لا تريد معرفتها" عن ماتشيدا قبل مواجهة الأهلي!

من الظاهر، يبدو لنا ماتشيدا كقصة كفاح تشبه ما قدمه ليستر سيتي وتحقيقه للدوري الإنجليزي في 2016، ولكن الباطن يحتوي على بعض الاتهامات التي خرج بها الصحفي بول ويليامز المختص بالشؤون الآسيوية.

ولذلك، إن كنت معجبًا بطفرة ماتشيدا والقصص الحالمة السعيدة لأبطال الظل، فإليك ما "لا تحب" أن تسمعه عن النادي الياباني ..

ويليامز كتب على حسابه عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي:"هذا النادي مدعوم من ملياردير ثري حاول تغيير اسمه يومًا ما ليشمل كلمة طوكيو، وأسلوب لعبه معارض للطريقة اليابانية، ومدربه متهم باستغلال النفوذ".

موقع "ذا إكسبريس تريبون" سبق أن تحدث عن أمور مشابهة، وتطرق إلى الخطوة التي اتخذها النادي في عام 2024، بملاحقة العديد من الأشخاص قانونيًا بتهمة التشهير به ونشر إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستهداف بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

ماتشيدا قال وقتها إن النادي يتلقى أكثر من ألف منشور مسيء يوميًا، بتعرضه لانتقادات متعلقة بطريقة اللعب التي تعتمد بشكل كبير على الكرات الطويلة المباشرة والركلات الثابتة ورميات التماس داخل المنطقة، وهي قصة تشبه ما يحدث لآرسنال حاليًا في الدوري الإنجليزي.

الصحفي كازوتو أوشيما الذي يغطي كل ما يتعلق بالفريق منذ عام 2012، خرج في تصريحات لوكالة فرانس برس من أجل الدفاع عنه، مشيرًا إلى أن طريقة اللعب المذكورة أصبحت جزءًا من الماضي!

وقال في تصريحاته:"ماتشيدا يحاول فعل كل الأشياء بصورة صحيحة، يبني نفسه خطوة بخطوة، لم ينجح ضد أندية اليابان فقط، بل أمام فرق مميزة من السعودية والإمارات كذلك".

وأضاف:"إنهم لا يتبعون نفس أسلوب كرة القدم الذي يعتمد على الركض والركل على طريقة المدارس الثانوية التي لعبوها قبل 3 سنوات في الدرجة الثانية، يلعبون بشكل مختلف الآن، يقضون الكثير من الوقت في الدفاع، لكنهم يجيدون الاحتفاظ بالكرة أيضًا".

ورفض أوشيما حصر ماتشيدا كمجرد فريق بدني يحاول اتباع طريقة دفاعية تحت قيادة مدربه جو كورودا الذي يعتبر كلمة السر وراء كل ما يحدث داخل النادي الياباني!

كورودا الذي ينتهج طريقة 3/4/2/1 اشتهر بأنه يعرف "من أين تؤكل الكتف"، ويعتبر صاحب الفضل الأول في طفرة الفريق الحالية، بتحقيق الانتصار 91 مرة مقابل 31 تعادلًا و37 هزيمة في 159 مناسبة، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل!