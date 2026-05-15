بشرى سارة قبل نهائي تشيلسي .. نجل نجم ليفربول السابق يقود شباب مانشستر سيتي للفوز بالكأس
هيسكي يضفي لمسة نهائية رائعة
في مباراة حاسمة ومليئة بالإثارة، كان ريجان هيسكي، نجل مهاجم إنجلترا وليفربول السابق إميل هيسكي، هو من استحوذ على الأضواء بفضل لمحة فردية رائعة في الدقيقة 87. فقد انطلق الجناح الشاب من الجانب الأيسر قبل أن يسدد كرة قوية ومذهلة تجاوزت حارس المرمى كاميرون بيرن-هيوز، ليضمن بذلك الفوز باللقب لفريق أوليفر ريس.
وجاء الهدف في اللحظة التي بدا فيها أن المباراة تتجه نحو الوقت الإضافي، ليضمن بذلك أن يكون النصف الأزرق من مانشستر هو من يرفع الكأس.
يمثل هذا الفوز علامة فارقة مهمة لأكاديمية مانشستر سيتي، حيث يعد هذا هو الفوز الخامس لها بكأس الشباب الإنجليزي. بعد النجاحات التي حققتها الأكاديمية في أعوام 1986 و2008 و2020 و2024، يأتي هذا الفوز الأخير على منافسها المحلي ليكون تذكيرًا آخر بالمواهب المتميزة التي تنتجها أكاديمية سيتي لكرة القدم. ومع وجود كل من بيب جوارديولا ومايكل كاريك في المدرجات، يبدو أن مستقبل ديربي مانشستر في أيدٍ أمينة.
افتتاحية سامبا مذهلة
كانت المباراة النهائية متكافئة منذ صافرة البداية، لكن «سيتي» هو الذي كسر التعادل في النهاية بطريقة مذهلة بعد مرور 40 دقيقة. تقدم فلويد سامبا لتنفيذ ركلة حرة من مسافة 25 ياردة وأطلق تسديدة ملتفة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا. عكست تسديدة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الهيمنة التي فرضها «سيتي» من خلال الفرص المبكرة التي أتيحت لدانتي هيدلي وتيدي لامب.
ومع ذلك، لم تدم هذه الميزة طويلاً، حيث رد يونايتد على الفور تقريبًا. بعد 120 ثانية فقط من هدف سامبا الافتتاحي، تعادل الضيوف عندما ارتقى جودويل كوكونكي أعلى من الجميع لتسديد عرضية جيم ثويتس. أعادت رأسية قلب الدفاع الدقة التوازن وضمنت دخول الفريقين إلى استراحة الشوط الأول بالتعادل 1-1، مما مهد الطريق لشوط ثانٍ دراماتيكي.
فرص في كلا الطرفين
لم تهدأ حدة المباراة بعد الاستراحة، حيث سعى كلا الفريقين إلى تسجيل هدف حاسم. شكّل هيسكي تهديدًا مستمرًا على الجناح وكاد يسجل في الدقيقة 51 عندما سدد الكرة في الشباك الجانبية. وبعد مرور ساعة من اللعب بقليل، أرسل الجناح عرضية خطيرة أخرى كادت تصل إلى تيدي لامب، الذي سدد الكرة فوق العارضة بقليل، في الوقت الذي زاد فيه «سيتي» من ضغطه.
ظل يونايتد يشكل تهديداً في الهجمات المرتدة، لكن دفاع سيتي، بقيادة القائد كادن بريثويت، صمد بقوة. كان رايان ماكايدو قريباً للغاية من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77 عندما ارتطمت تسديدته المرتدة بالعارضة وخرجت خارج المرمى. بدا الأمر وكأنها إحدى تلك الليالي التي قد لا تدخل فيها الكرة المرمى مرة أخرى، إلى أن تقدم هيسكي ليصنع سحره في اللحظات الأخيرة ويحسم المباراة لصالح سيتي.
المجد المزدوج في متناول اليد
لن تطول احتفالات ريس ولاعبيه، حيث سيوجهون أنظارهم الآن نحو تحقيق ثنائية تاريخية. بعد أن حسموا بالفعل لقب دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 18 عامًا (القسم الشمالي)، يستعد شباب «البلوز» للسفر إلى ستامفورد بريدج في 22 مايو. وسيواجهون الفائز في القسم الجنوبي في النهائي الوطني لتحديد البطل العام لإنجلترا على مستوى تحت 18 عامًا.
شاهد مايكل كاريك، المدير الفني المرتقب لمانشستر يونايتد، المباراة من المدرجات إلى جانب القائد برونو فرنانديز ولاعبين كبار مثل ماسون ماونت ولوك شو وباتريك دورجو. أما على جانب مانشستر سيتي، فقد حضر بيب جوارديولا لمشاهدة لاعبيه الشباب وهم يرفعون الكأس، وانضم إليهم لاعبون كبار مثل فيل فودن وأنطوان سيمينيو وناثان آكي.
ويلعب سيتي الأسبوع القادم نهائي كأس الاتحاد على مستوى الكبار ضد تشيلسي، مباراة قد تمنحه حال الفوز بطولته الثانية هذا الموسم عقب التتويج بلقب كأس كارباو في وقت سابق هذا العام.