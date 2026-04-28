نهاية زمن الشيكات على بياض.. لماذا تراجعت الأرقام الفلكية في صفقة صلاح المنتظرة؟

التحولات الكبرى في سوق الانتقالات السعودية لم تعد مجرد احتمالات بل أصبحت واقعًا ملموسًا يفرض نفسه على طاولة المفاوضات.

عندما نتحدث عن النجم المصري محمد صلاح فنحن نتحدث عن رمز عالمي كان حتى وقت قريب يعتبر الهدف الأول والمنشود بأي ثمن.

لكن المشهد الحالي يشي بتغيرات جذرية في لغة الحوار الرياضي السعودي حيث بدأت نغمات السخرية أحيانًا والرفض الصريح في أحيان أخرى تتسلل إلى النقاشات العامة حول جدوى هذه الصفقة.

هذا التحول لم يأت من فراغ بل يعكس رؤية جديدة تعيد صياغة مفهوم الصفقات الكبرى في دوري روشن السعودي للمحترفين بعيدًا عن لغة الانبهار التي سادت في البدايات.



