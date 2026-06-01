انتهت حقبة من العطاء الطويل الذي لا مثيل له، حيث أعلن جيمس ميلنر رسميًا اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن عمر يناهز 40 عامًا. ويودع لاعب خط الوسط المخضرم اللعبة بصفته صاحب الرقم القياسي التاريخي والأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي رحلة استثنائية دامت 24 عامًا في دوري الأضواء.
نهاية حقبة ماراثونية.. جيمس ميلنر يعلق حذاءه في سن الأربعين
نهاية إرث مليء بالأرقام القياسية
أكد ميلنر أنه سيعلق حذاءه بعد مسيرة امتدت لما يقرب من ربع قرن. ويودع نجم برايتون المخضرم، الذي أتم عامه الأربعين في يناير الماضي، الملاعب بصفته صاحب أكبر عدد من المشاركات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد مذهل بلغ 658 مباراة. وكان قد تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم جاريث باري (653 مباراة) في وقت سابق من هذا العام، ليُرسخ مكانته كلاعب الماراثون الأول في الدوري.
مثّل اللاعب الدولي الإنجليزي السابق أندية ليدز يونايتد، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، وليفربول، وبرايتون خلال 24 موسمًا في المستوى الأعلى. وصرح ميلنر عند إعلان اعتزاله: "بعد 24 موسمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أشعر أن هذا هو الوقت المناسب لإسدال الستار على مسيرتي كلاعب. أترك اللعبة وأنا أحمل فخرًا هائلًا، وامتنانًا، وذكريات سترافقني لبقية حياتي".
وأضاف: "منذ ظهوري الأول مع ليدز يونايتد، النادي الذي شجعته منذ طفولتي، في سن السادسة عشرة، وأصبحت حينها أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لم أكن لأحلم أبدًا بهذه الرحلة التي خضتها، وصولًا إلى عدم قدرتي على رفع قدمي العام الماضي، ثم العودة لأكون جزءًا من تأهل برايتون إلى البطولات الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وأنا في سن الأربعين".
وتابع: "اللعب لأندية نيوكاسل، وأستون فيلا، ومان سيتي، وليفربول، وبرايتون، دون أن أنسى الشهر الذي لا يُنسى في سويندون، كان امتيازًا كبيرًا. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لتجربة بعض اللحظات التي لا تُنسى، بدءًا من الصراع من أجل البقاء في الدوري وصولًا إلى الفوز بالبطولات، واللعب في أوروبا، وتمثيل بلادي. ولكن أكثر من أي شيء آخر، سأعتز دائمًا بالأشخاص والصداقات التي كونتها طوال فترة وجودي في اللعبة".
وختم: "إلى عائلتي، شكرًا لكم على كل تضحية، وكل ميل قطعتموه، وكل لحظة تشجيع. لم يكن أي من هذا ليتحقق لولاكم. أترك اللعبة بشعور غامر بالفخر والامتنان، وذكريات ستدوم معي طوال حياتي. لقد منحتني كرة القدم أكثر بكثير مما كنت أتخيله، وسأظل دائمًا ممتنًا للفرص التي قدمتها لي".
تحدي الصعاب في برايتون
رغم أن سنواته الأخيرة قضاها في الساحل الجنوبي، إلا أن قدرة ميلنر على الوصول إلى هذا الإنجاز القياسي كانت محل شك بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة أمام أرسنال. واعترف بأن حتى أقرب المقربين منه توقعوا أن ينهي مسيرته كلاعب في وقت مبكر جدًا. كانت مرحلة التعافي شاقة، وتضمنت ستة أشهر لم يكن قادرًا فيها على تحميل أي وزن على ساقه، لكنه كافح للعودة ومساعدة "طيور النورس" على التأهل إلى أوروبا.
وفي معرض تأمله لتلك الأشهر الصعبة، قال ميلنر: "كان من غير المرجح في ذلك الوقت [أن أكسر الرقم القياسي للمشاركات] لنكون صادقين، لكنني كنت محظوظًا بوجود أشخاص جيدين حولي. أشخاص آمنوا بي ومجموعة رائعة من اللاعبين الذين ألعب معهم".
نصيحة كلوب للمستقبل
مع انتقال ميلنر إلى الفصل التالي من مسيرته، يبدو أن الاتجاه نحو التدريب هو الخطوة الأقرب. لقد أكمل بالفعل دورات الرخص التدريبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وأمضى وقتًا في مراقبة الخطط التكتيكية خلال فترات غيابه بسبب الإصابة. وكشف أنه تلقى بالفعل نصيحة مهمة من مدرب ليفربول السابق يورجن كلوب بشأن مساره المستقبلي نحو دكة البدلاء.
وقال ميلنر في مقابلة حصرية مع موقع جول: "يورجن أخبرني أنه عندما تنهي مسيرتك، فإن أول شيء عليك فعله هو أخذ استراحة. أعتقد أنه عندما تكون معتادًا على هذا المستوى من الشدة الذي كنت عليه لسنوات عديدة، من المهم أن تتوقف قليلًا، وتأخذ قسطًا من الراحة، وتفكر في الخطوة التالية لنرى إلى أين سنمضي من هناك".
خزانة ألقاب مرصعة بالذهب
لم تقتصر مسيرة ميلنر على طول فترة اللعب فحسب، بل كان بطلًا متسلسلًا على أعلى المستويات. فقد حصد ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز - اثنان مع مانشستر سيتي وواحد خلال فترته الأيقونية في ليفربول. كانت فترته في "أنفيلد" مليئة بالنجاحات بشكل خاص، حيث ساعد "الريدز" على إنهاء انتظارهم الطويل للحصول على لقب الدوري ورفع كأس دوري أبطال أوروبا في عام 2019. كما خاض 61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، حيث ظهر لأول مرة في عام 2009 عندما كان في أستون فيلا.
تأثيره الإحصائي في الدوري مثير للإعجاب بنفس القدر، حيث سجل 56 هدفًا وقدم 90 تمريرة حاسمة، ليحتل المركز العاشر في قائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. سواء كان يقاتل من أجل البقاء في سنواته الأولى أو يتنافس على أكبر الجوائز في عالم كرة القدم، فإن المعايير الاحترافية لميلنر لم تتزعزع أبدًا. إنه يغادر الملعب كأيقونة حقيقية لكرة القدم الإنجليزية، بعد أن حقق حلمًا بدأ عندما كان في السادسة عشرة من عمره في "إيلاند رود".