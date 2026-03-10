Getty Images Sport
ترجمه
نهاية حقبة! كايل ووكر يتقاعد رسمياً من المنتخب الإنجليزي، ونجم بيرنلي يضع حداً لمسيرته الأسطورية التي شارك فيها في 96 مباراة دولية
نهاية مسيرة أسطورية مع منتخب الأسود الثلاثة
أعلن ووكر رسمياً اعتزاله كرة القدم الدولية، حسبما أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء. اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الذي يلعب حالياً لفريق بيرنلي بعد أن لعب لفريقي مانشستر سيتي وتوتنهام، يترك وراءه إرثاً من 96 مباراة دولية.
وفي بيان رسمي يؤكد قراره، قال ووكر: "أنا حزين لاتخاذ هذا القرار، لكنني أيضًا فخور جدًا بما حققته مع إنجلترا. لقد كان شرفًا عظيمًا لي أن أمثل بلدي في خمس بطولات كبرى... لكن اليوم حان الوقت لإنهاء هذه المرحلة. من الجيد بالنسبة لي أن أختتم مسيرتي على الساحة الدولية".
- Getty Images Sport
من لاعب واعد في شيفيلد إلى لاعب منتظم في ويمبلي
بدأ المدافع المولود في شيفيلد مسيرته الدولية في فوز منتخب إنجلترا 1-0 على إسبانيا في نوفمبر 2011. وسرعان ما تطور ليصبح قائداً مخضرماً، ومثل منتخب الأسود الثلاثة في بطولتي كأس العالم وثلاث بطولات أوروبية.
وفي معرض حديثه عن مسيرته، قال: "أنا فخور للغاية بتمثيل بلدي مرة واحدة، ناهيك عن 96 مرة. أن أكون من بين أول فريق يمثل إنجلترا في نهائي كبير منذ عام 1966، أنا فخور حقًا بأن أقول إنني كنت جزءًا من ذلك. أود أن أتقدم بخالص الشكر من أعماق قلبي للمدربين الذين عملت تحت إمرتهم، من فابيو كابيلو، إلى روي هودجسون، إلى لي كارسلي، إلى غاريث ساوثجيت، إلى توماس [توخيل]".
تغيير ثقافة كرة القدم الإنجليزية
خلال فترة ولايته، لعب الظهير السريع دوراً أساسياً في تغيير نظرة الجمهور خلال فترة التحول التي مرت بها المنتخب الوطني. ساعد في تهيئة بيئة مواتية للاعبين لكي يتمكنوا أخيراً من تحقيق النجاح.
"دائمًا ما تنظر إلى الماضي وتذكر النجاحات والإخفاقات، وبالتأكيد كانت أيسلندا إخفاقًا"، اعترف. "لكن عندما بدأنا هذه الرحلة، خاصة مع غاريث، أردنا أن نتأكد من أننا معترف بنا كواحدة من أفضل الدول في العالم. حاولنا تغيير الطريقة التي ينظر بها الناس إلى كرة القدم الإنجليزية، وحاولنا تغيير الطريقة التي تنظر بها وسائل الإعلام إلى كرة القدم، وحاولنا تخفيف الضغط قليلاً".
- Getty Images Sport
وداع أخير مخطط له بينما يواصل ووكر معركته ضد الهبوط
بينما كانت آخر مباراة له ضد السنغال الصيف الماضي، فإن تركيزه الآن يتحول إلى دعم الجيل القادم. ومن المقرر تنظيم حفل تكريم كامل في مباراة مقبلة تقديراً لمساهماته.
وحث المشجعين قائلاً: "استمروا في دعم اللاعبين، فهم بحاجة إليكم، بحاجة إلى دعمكم لكي يتمكنوا من جعل هذا البلد فخوراً بهم". "شكراً لعائلتي. شكراً لكم على تحملكم كل الصيوف التي قضيتها بعيداً عنكم، وعلى كل الأوقات التي قضيتها في السعي وراء حلمي. لقد انتهى هذا الفصل الآن، وكانت رحلة مليئة بالأحداث، لكنني استمتعت بها حقاً".
كان ووكر شخصية رئيسية في بيرنلي في معركة كلاريتس من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. لعب 27 مباراة وارتدى شارة القائد منذ نهاية ديسمبر في غياب القائد المصاب جوش كولين. يحتل فريق سكوت باركر حالياً المركز 19 في الجدول ويسبقه 9 نقاط عن منطقة الأمان.
إعلان