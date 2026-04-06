نهاية حقبة! برناردو سيلفا يغادر مانشستر سيتي بعد تسع سنوات حافلة بالألقاب - ومن المقرر أن يصبح صانع الألعاب البرتغالي لاعبًا حرًا

أكد مساعد المدرب بيب ليندرز، الذي حل محل بيب جوارديولا الموقوف عقب فوز مانشستر سيتي 4-0 على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، أن النادي لن يسعى لإيجاد بديل مباشر لقائده. وشدد ليندرز على ضرورة تطور الفريق؛ مشيرًا إلى أنه سيكون من المستحيل سد الفراغ الذي خلفه النجم البرتغالي من حيث القيادة الفنية والذكاء التكتيكي بضم لاعب واحد فقط.

وفي حديثه للصحفيين، قال ليندرز: "لا يمكنك أبدًا استبدال لاعب بلاعب من نفس النوع، لأنهم غير موجودين. برناردو سيلفا فريد من نوعه. الطريقة التي يتحكم بها في المباريات، الطريقة التي يتحرك بها، الطريقة التي يستقبل بها الكرة، الطريقة التي يقود بها الفريق، الطريقة التي يرى بها الحلول، كل هذه الأمور. لا تبحث أبدًا عن بديل لنوع معين من اللاعبين، بل تبحث عما هو مطلوب للنمو مع الفريق وعن شخص يمكنه الاندماج في التشكيلة الأساسية."