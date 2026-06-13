تنفست كتيبة المدرب توماس توخيل الصعداء بعدما استعادت السلطات الأمريكية المعدات المسروقة الخاصة بالمنتخب الإنجليزي، وذلك قبل وصول الفريق إلى مقر إقامته استعدادًا لكأس العالم 2026. وتم تجاوز هذه الأزمة الطارئة بنجاح إثر القبض على شخصين، لتستقر الأوضاع تمامًا قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية المرتقبة أمام كرواتيا.
نهاية الكابوس.. إنجلترا تستعيد أحذية كين وبيلينجهام "المسروقة" قبل قمة كرواتيا بكأس العالم
استعادة المعدات واحتجاز مشتبه بهما بعد سرقة جريئة
أكد عمدة مدينة كانساس سيتي، كوينتون لوكاس، استعادة المعدات التي تعرضت للسرقة، مشيرًا إلى أن السلطات على المستويات "المحلية والولائية والفيدرالية" شاركت في التحقيقات التي أدت لسرعة ضبط المسروقات. وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، وقعت الحادثة أثناء النقل البري للمعدات من فلوريدا، حيث وصلت المركبات في البداية بدون الأغراض، قبل أن تنجح الشرطة في إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما وتستعيد المعدات كاملة، لتنهي الأزمة سريعًا.
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أحذية كين وبيلينجهام تعود بسلام
تسبب خبر السرقة في قلق أولي كبير داخل المعسكر الإنجليزي، خاصة مع انتشار تقارير سابقة تفيد بفقدان أحذية مخصصة لنجوم بحجم القائد هاري كين ونجم ريال مدريد جود بيلينجهام. ومع ذلك، أوضحت التقارير الحديثة أن الأغراض المسروقة، التي شملت أحذية وكرات قدم، قد تمت استعادتها، وتم التأكيد على أن السرقة لم تتضمن في الأساس أي معدات "حاسمة للمباريات" من شأنها أن تعيق مشاركة اللاعبين، مما أعاد الهدوء لنجوم الفريق.
نهاية الكابوس اللوجستي لتوماس توخيل
مع سرعة استرداد المسروقات، انتهى الكابوس اللوجستي الذي كان يهدد خطط المدرب توماس توخيل الاستشفائية والتكتيكية. ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الإنجليزي إلى مقر إقامتها في "سويب سوكر فيليدج" بمدينة كانساس سيتي في حوالي الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت، لتبدأ الأمور في العودة إلى نصابها الطبيعي، حيث سيخوض الفريق أول حصة تدريبية له بكامل معداته يوم الأحد.
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استعداد تام لقمة كرواتيا وسط أزمات المونديال
مع طي صفحة هذا الخرق الأمني، يركز "الأسود الثلاثة" حاليًا بكامل طاقتهم على افتتاح مشوارهم في كأس العالم ضد كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في مدينة أرلينجتون بولاية تكساس. ورغم أن البطولة شهدت حتى الآن عدة أزمات أمنية وبيئية للمنتخبات الأخرى - مثل أزمة تأشيرات بعض الحكام واللاعبين، ومخاوف التماسيح لمنتخب البرتغال، وأفاعي سان دييجو لمنتخب سويسرا - إلا أن المنتخب الإنجليزي تمكن من تجاوز عثرته الأولى بسلام تام وبات جاهزًا للمنافسة.