"نناشدكم على ركبنا": نجم تشيلسي الذي أوقف حربًا أهلية

بفضل فوزها 3-1 في السودان وتعثر الكاميرون في الوقت نفسه، تأهلت كوت ديفوار لأول مرة إلى كأس العالم في 8 أكتوبر 2005. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك: كان من المفترض أن يتبع التأهل إلى كأس العالم إحلال السلام. في ذلك الوقت، كانت الحرب الأهلية مستعرة في كوت ديفوار منذ ثلاث سنوات. هنا الجنوب الأكثر ثراءً ذو الطابع المسيحي الذي يسيطر عليه الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الطابع الإسلامي.

"اليوم نناشدكم راكعين"، يقول دروغبا، ويركع، ويحذو حذوه جميع زملائه من حوله. ثم يصرخ: "سامحوا بعضكم بعضاً! سامحوا بعضكم بعضاً! سامحوا بعضكم بعضاً! لا تدعوا حرباً تدمر بلدنا الغني. أرجوكم: ألقوا أسلحتكم. نظموا انتخابات وسيتحسن كل شيء". ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه في الغناء والرقص.

كان مهاجم نادي تشيلسي، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا آنذاك، أشهر وأكثر شعبية من أي شخص آخر في بلده. إنه على الأرجح الشخص الوحيد الذي يقدسه جميع الإيفواريين - ويستمعون إليه جميعًا. بعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار. لكنه كان هشًا، ولم تُجرَ الانتخابات في البداية.