Didier Drogba, Rebel United
Nino Duit

ترجمه

"نناشدكم على ركبنا": كيف أوقف أسطورة تشيلسي ديدييه دروغبا حربًا أهلية

كان ديدييه دروغبا مشاغبًا داخل الملعب، وصانع سلام خارجها. لعب مهاجم تشيلسي المخضرم دورًا حاسمًا في عملية السلام في كوت ديفوار. الجزء الثاني عشر من سلسلتنا «Rebel United».

"أيها الإيفواريون والإيفواريات، من الشمال والجنوب، ومن الوسط والغرب"، هكذا بدأ ديدييه دروغبا حديثه. إنه لا يتحدث كلاعب كرة قدم، بل يتحدث كرئيس. "لقد أثبتنا اليوم أن جميع سكان كوت ديفوار قادرون على العيش معًا والكفاح معًا من أجل هدف واحد: التأهل إلى كأس العالم."

  • بفضل فوزها 3-1 في السودان وتعثر الكاميرون في الوقت نفسه، تأهلت كوت ديفوار لأول مرة إلى كأس العالم في 8 أكتوبر 2005. لكن دروغبا لم يكتفِ بذلك: كان من المفترض أن يتبع التأهل إلى كأس العالم إحلال السلام. في ذلك الوقت، كانت الحرب الأهلية مستعرة في كوت ديفوار منذ ثلاث سنوات. هنا الجنوب الأكثر ثراءً ذو الطابع المسيحي الذي يسيطر عليه الجيش. وهناك المتمردون في الشمال ذي الطابع الإسلامي. 

    "اليوم نناشدكم راكعين"، يقول دروغبا، ويركع، ويحذو حذوه جميع زملائه من حوله. ثم يصرخ: "سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! سامحوا بعضكم بعضًا! لا تدعوا حربًا تدمر بلدنا الغني. أرجوكم: ألقوا أسلحتكم. نظموا انتخابات وسيتحسن كل شيء". ثم يبدأ دروغبا وزملاؤه في الغناء والرقص. 

    كان مهاجم نادي تشيلسي، الذي كان يبلغ من العمر 27 عامًا آنذاك، أشهر وأكثر شعبية من أي شخص آخر في بلده. إنه على الأرجح الشخص الوحيد الذي يقدسه جميع الإيفواريين - ويستمع إليه الجميع. بعد خطابه بوقت قصير، اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار. لكنه كان هشًا، ولم تُجرَ الانتخابات في البداية.

    ديدييه دروغبا يلعب مع المنتخب الوطني في معقل المتمردين

    في كأس العالم التي أقيمت في ألمانيا في الصيف التالي، خرج منتخب كوت ديفوار، الذي كان يُعتبر من المرشحين الأقوياء، مبكراً من «مجموعة الموت» التي ضمت الأرجنتين وهولندا وصربيا والجبل الأسود. وفي كأس الأمم الأفريقية في العام نفسه، وصلوا إلى النهائي، لكنهم خسروا بشكل دراماتيكي في ركلات الترجيح أمام مصر. ومع ذلك، وبفضل نجاحاته مع تشيلسي، حصل دروغبا في 1 مارس 2007 على الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2006. وبعد ثلاثة أيام فقط، اتفقت الحكومة والمتمردون على وقف إطلاق نار جديد.

    في نهاية مارس، دعا الرئيس لوران غباغبو دروغبا إلى قصره. وبفخر، عرض المهاجم - الذي ينتمي، مثل غباغبو، إلى مجموعة بيتي العرقية - جائزته وأبلغ الرئيس برغبته في عرضها أيضًا في معقل المتمردين بواكي: "هذه الكرة ملك لبلدنا كله!" في اليوم التالي، سافر دروغبا إلى بواكي والتقى هناك بقائد المتمردين غيوم سورو. ولم يكن معه الجائزة فحسب، بل كان يحمل أيضًا وعدًا بتنظيم مباراة دولية في بواكي.

    في يونيو 2007، لعبت كوت ديفوار بالفعل في معقل المتمردين وفازت على مدغشقر بنتيجة 5-0 في مباراة تأهيلية لكأس أفريقيا. وبعد شهرين آخرين، سار غباغبو على خطى دروغبا. لكن رئيس كوت ديفوار لم يسافر إلى بواكي لحضور مباراة كرة قدم، بل لحرق الأسلحة في نفس الملعب برفقة زعيم المتمردين سورو وإعلان انتهاء الحرب الأهلية رسمياً.

    "أنا شخص مختلف على أرض الملعب": وجهان لديدييه دروغبا

    وُلد دروغبا عام 1978 في أبيدجان، جنوب كوت ديفوار. في سن الخامسة فقط، أرسله والداه إلى عمه ميشيل غوبا في فرنسا. كان غوبا يتنقل هناك كلاعب كرة قدم محترف من فريق في الدرجة الثانية إلى آخر، وكان دروغبا يلعب في الغالب في فرق الشباب. في سن الثامنة، عاد دروغبا لفترة قصيرة إلى وطنه. وفي سن الحادية عشرة، سافر مرة أخرى إلى عمه في فرنسا. هذه المرة جاء دروغبا ليبقى. 

    كان بدايته في كرة القدم متأخرة. في سن الحادية والعشرين، ظهر لأول مرة مع نادي لي مان في الدوري الفرنسي الثاني، ثم في سن الثالثة والعشرين مع نادي إي إيه غينغامب في الدوري الفرنسي الأول. بعد عام مع أولمبيك مرسيليا، انتقل دروغبا في عام 2004، وهو في سن السادسة والعشرين، إلى نادي تشيلسي في لندن. كان من المقرر أن يصبح هذاالنادي ناديه. فاز المهاجم الأنيق والقوي في آن واحد مع تشيلسي بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج ذلك بفوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2012. في المباراة النهائية ضد بايرن ميونيخ، كان فريق لندن متأخراً بشكل كبير. لكن دروغبا أنقذ فريقه بهدف متأخر بالرأس في الوقت الإضافي، ثم سجل هدفاً حاسماً في ركلات الترجيح.

    تحت تأثير جوزيه مورينيو، اكتسب تشيلسي سمعة "الشرير" في عالم كرة القدم. ولم يجسد هذه الصورة أحد أفضل من دروغبا. قال مورينيو ذات مرة: "إذا كان عليّ اختيار لاعب لأخوض معه المعركة، فسأختار ديدييه".  طُرد دروغبا سبع مرات من الملعب خلال مسيرته. ومن بينها في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008 الذي خسره الفريق أمام مانشستر يونايتد بسبب ضربة بالكوع ضد نيمانيا فيديتش. في خسارة نصف النهائي أمام برشلونة عام 2009، هاجم دروغبا الحكم توم هينينغ أوفريبو بعنف شديد لدرجة أنه تم إيقافه لثلاث مباريات. وتلقى أوفريبو تهديدات بالقتل. قال دروغبا: "أكون شخصاً مختلفاً في الملعب وأحياناً لا أتعرف على نفسي". في الملعب هو المشاغب، وخارجه هو صانع السلام.

    ديدييه دروغبا ينضم إلى "لجنة الحقيقة والمصالحة"

    استمر وقف إطلاق النار في كوت ديفوار لعام 2007 حتى انتخابات الرئاسة عام 2010. وفاز فيها ألاسان واتارا، المرشح من الشمال، على الرئيس الحالي غباغبو، الذي رفض الاعتراف بهزيمته. تشتعل الحرب الأهلية من جديد، ويظهر دروغبا، الذي أدرجته مجلة تايمز قبل ذلك بوقت قصير في قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، مرة أخرى بفصاحة كلماته: "أدعو كل واحد منكم، وكل مسؤول، وكل منتمٍ إلى حزب، إلى رفض كل أشكال العنف وبذل كل جهد ممكن لإعادة إرساء ديمقراطية هادئة ومسؤولة." 

    بعد بضعة أشهر، تم اعتقال غباغبو وأدى واتارا، الذي لا يزال يحكم حتى اليوم، اليمين الدستورية كرئيس. وفي الوقت نفسه، تم تشكيل "لجنة الحقيقة والمصالحة" المكونة من أحد عشر عضوًا، والتي ينتمي إليها دروغبا أيضًا، من أجل توضيح الأحداث المحيطة بالانتخابات وضمان السلام. بصرف النظر عن ذلك، يشارك دروغبا في الأعمال الخيرية من خلال مؤسسته الخاصة ويتبرع مرارًا بمبالغ كبيرة. أنهى دروغبا مسيرته الكروية في الصين وتركيا والولايات المتحدة. في عام 2018، اعتزل هداف كوت ديفوار التاريخي.

    سُئل دروغبا ذات مرة عن سبب عدم دخوله عالم السياسة. فأجاب: "اليوم، يستمع إلي الجميع عندما أتحدث". "بمجرد أن أختار حزبًا معينًا، سيبقى معي 50 في المائة على أفضل تقدير." ولأنه لم يصبح سياسيًا أبدًا، فإن دروغبا يمثل قيمة كبيرة لكوت ديفوار. أو كما قال زميله في المنتخب الوطني منذ فترة طويلة جوفروي سيري دي: "ديدييه دروغبا هو الشخص الأكثر أهمية لبلدنا من رئيس الدولة."

  • ديدييه دروغبا: محطات مسيرته في كرة القدم الاحترافية

    الفترةالناديالمبارياتالأهداف
    1998 إلى 2002نادي لومان7115
    2002 إلى 2003إي إيه غينغامب5024
    2003 إلى 2004أولمبيك مرسيليا5532
    2004 إلى 2012تشيلسي341157
    2012 إلى 2013شينخوا118
    2013 إلى 2014غالطة سراي إسطنبول5320
    2014 إلى 2015تشيلسي407
    2015 إلى 2017نادي مونتريال4123
    2017 إلى 2018فينيكس رايزينغ إف سي2616
