"نكنّ له احترامًا كبيرًا": الشائعات المثيرة حول انتقال إرلينغ هالاند إلى نادي برشلونة تكتسب زخمًا جديدًا

لا يزال هالاند مرتبطًا بمانشستر سيتي حتى عام 2034، ولذلك من غير المرجح أن يكون سعره في متناول الأندية المهتمة به. ومما يزيد الطين بلة، أن برشلونة يمر بأزمة مالية حادة، وبالتالي فهو غير قادر فعليًا على تحمل مبالغ انتقالات ضخمة.

ونظراً لانتهاء عقد روبرت ليفاندوفسكي في نهاية الموسم، يبحث برشلونة بشكل محموم عن مهاجم جديد. ووفقاً لتقارير إعلامية حديثة، يعد جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد المرشح الأوفر حظاً لخلافة البولندي، لكن يبدو أن الكتالونيين سيضطرون إلى دفع مبلغ يصل إلى مئات الملايين من اليورو للحصول على الأرجنتيني.

علاوة على ذلك، لم يتأكد بعد أن ليفاندوفسكي سيغادر النادي فعلياً بعد انتهاء الموسم. وقد صرح اللاعب البولندي مؤخراً أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن مستقبله: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني أن أقول لكم شيئاً، لأنني لست متأكداً بنسبة 50 في المائة حتى من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب بعد."