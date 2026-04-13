نكسة كبيرة لرحيم ستيرلينج! روبن فان بيرسي يشرح سبب استبعاده لنجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق من تشكيلة فينورد في المباراة الأخيرة

وسرعان ما نفى فان بيرسي التكهنات التي تحدثت عن استبعاد ستيرلينغ بشكل دائم، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى افتقاره للحدة وإلى حادثة بسيطة وقعت خلال التدريبات. وشدد المدرب الرئيسي على ضرورة الجاهزية البدنية في تشكيلة الفريق التي تعاني حاليًا من عدة مشاكل تتعلق باللياقة البدنية، وذلك قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الموسم.

وفي معرض شرحه لقراره باستبعاد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق من التشكيلة الأساسية، قال فان بيرسي لشبكة ESPN: "لا، لم يكن راحيم في كامل لياقته البدنية خلال الأيام القليلة الماضية. كما تعرض لحادثة بسيطة أثناء التدريب. لذا فإن السبب بدني. وقد قدم توبياس أداءً جيداً للغاية منذ انضمامه إلينا. إنه جيد في التعامل مع الكرة، وقوي بدنياً، وقد استحق فرصته. كان هناك العديد من اللاعبين الذين لم نكن نعرف ما إذا كانوا سيتمكنون من المشاركة أو اللعب في التشكيلة الأساسية".