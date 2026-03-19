نقل نجم غالطة سراي إلى المستشفى إثر إصابة مروعة في الإبهام بعد أن كسر فيكتور أوسيمهن ذراعه في مباراة ليفربول

كانت رحلة غالطة سراي إلى ميرسيسايد قاسية جسديًا وتنافسيًا. وأكد النادي أن المهاجم النجم أوسيمهن تعرض لكسر في الساعد الأيمن خلال الشوط الأول. ورغم محاولته الاستمرار في اللعب رغم الألم، تم استبدال اللاعب الدولي النيجيري في نهاية الشوط الأول بعد أن لاحظ الطاقم الطبي تورمًا شديدًا.

وتفاقمت المأساة في الشوط الثاني عندما تم نقل لانغ، الذي كان قد دخل الملعب للتو في بداية الشوط الثاني، على نقالة بعد اصطدام عنيف بلوحات الإعلانات. واحتاج اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى الأكسجين على أرض الملعب قبل نقله إلى منشأة طبية محلية لعلاج ما وصفه النادي بـ"جرح خطير" في إبهامه الأيمن.