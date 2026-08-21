فيديو | "لا يستطيع التصرف في النادي والزعيم ليس تشيلسي" .. السر الحقيقي وراء تأخر نقل ملكية الهلال للوليد بن طلال

المذيع في قناة "العربية بينزنس" قال عبر برنامج "في المرمى":"لا يحق للوليد بن طلال التصرف في الهلال، إذا كان هناك أي مشتري لأحد الأندية، يريد تدعيم صفوف الفريق بصفقات مُلحة، فهو يعطي النادي قرضًا للإنفاق منه قبل اكتمال إجراءات نقل الملكية".

وأضاف:"هذا الأمر يحدث في أوروبا، ولا يتم إلا من خلال ضغوط وضرورة مُلحة، لأنه في العادة، ضخ الأموال يأتي بعد نقل الأسهم ، وهذه هي الممارسة المتعارف عليها في الظروف الطبيعية".

وتابع:"دور صندوق الاستثمار مع الأندية التي يسيطر عليها، هو القيام بتجهيزها للاستثمار في القطاع الخاص، وكان من الواضح تأثير ذلك على الهلال".