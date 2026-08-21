فيديو | "لا يستطيع التصرف في النادي والزعيم ليس تشيلسي" .. السر الحقيقي وراء تأخر نقل ملكية الهلال للوليد بن طلال

الزعيم تعاقد حتى الآن مع كل من :كريسنسيو سامرفيل، محمد محرزي، محمد الصرنوخ، صبري دهل، عبد الله العنزي ومحمد العويس.
وتخلى كذلك عن بعض اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم ماركوس ليوناردو ومحمد القحطاني وعبدالله رديف وأحمد أبو راسين وجواو كانسيلو.
ولا يزال النشاط مستمر في الهلال، مع اقتراب رحيل مالكوم بشكل رسمي وكذلك داروين نونيز، وسط الشكوك حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
وفي الجهة المقابلة، يبحث الهلال عن مهاجم جديد لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي، باستهداف أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، وفيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي.
وفي مركز الجناح، يتسهدف الزعيم التعاقد مع بيدرو نيتو لاعب تشيلسي وجابرييل مارتينيلي من آرسنال، بالإضافة إلى بعض الأهداف الأخرى.