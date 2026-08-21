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Hilal Shabab Yannick Carrasco Ruben NevesGetty
علي سمير

فيديو | "لا يستطيع التصرف في النادي والزعيم ليس تشيلسي" .. السر الحقيقي وراء تأخر نقل ملكية الهلال للوليد بن طلال

الهلال
دوري روشن السعودي

حالة مختلفة عن ما حدث مع النادي الإنجليزي

أكد الإعلامي السعودي عبادة اللدن، إن الأمير الوليد بن طلال، لا يحق له التصرف بأي شكل من الأشكال في الهلال، لأنه لا يمتلك النادي بشكل كامل.

ملكية الهلال كانت بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، مقابل 25% للدولة، ممثلة في وزارة الرياضة، قبل أن يأتي الوليد بن طلال للاستحواذ على 100% من الأسهم.

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    ماذا قال اللدن؟

    المذيع في قناة "العربية بينزنس" قال عبر برنامج "في المرمى":"لا يحق للوليد بن طلال التصرف في الهلال، إذا كان هناك أي مشتري لأحد الأندية، يريد تدعيم صفوف الفريق بصفقات مُلحة، فهو يعطي النادي قرضًا للإنفاق منه قبل اكتمال إجراءات نقل الملكية".

    وأضاف:"هذا الأمر يحدث في أوروبا، ولا يتم إلا من خلال ضغوط وضرورة مُلحة، لأنه في العادة، ضخ الأموال يأتي بعد نقل الأسهم ، وهذه هي الممارسة المتعارف عليها في الظروف الطبيعية".

    وتابع:"دور صندوق الاستثمار مع الأندية التي يسيطر عليها، هو القيام بتجهيزها للاستثمار في القطاع الخاص، وكان من الواضح تأثير ذلك على الهلال".

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  • سبب تأخر نقل الملكية

    وواصل اللدن حديثه:"دائمًا ما تكون هناك فترة فاصلة بين الإعلان عن الصفقة وما يُعرف بالإغلاق المالي، وهي مدة قد تمتد من أسابيع إلى بضعة أشهر، وهذا يحدث للعديد من الأندية العالمية".

    وأوضح:"في الوضع الطبيعي يستغرق الأمر 3 أو 4 أشهر في الممارسات العالمية، وما حدث مع تشيلسي في نقل ملكيته خلال الصراع الأوكراني الروسي، كان إجراءًا استثنائيًا بسبب الأوضاع وقتها".

    وأكد:"إذا دخلت فترة الانتقالات وقت نقل الملكية، فهذا يعقد الأمر كثيرًا، لأن وقتها تتغير قيمة النادي بسبب عقود اللاعبين".

    وأشار إلى أنه بعد مراجعته لأغلب الصفقات الكبرى في دوري روشن السعودي في الفترة الأخيرة، فإن فترة الإغلاق المالي تستغرق ما بين 3 أشهر إلى سنة، وهذا وضع طبيعي ومعتاد.

  • عملية التقييم

    وخلال حديثه، قال اللدن إنه بعد إتمام الاتفاق على الصفقة، تحدث عملية تقييم نهائي للنادي قبل بيعه، حتى فترة الإغلاق المالي، من أجل مراجعة الديون وقيمة الأصول وكل شيء.

    وأوضح أن هذه العملية التفصيلية تشمل عقود الرعاية، والهلال لديه العديد من الاتفاقيات المختلفة، مع صندوق الاستثمار العامة، وأخرى بالتعاون مع جهات أخرى مختلفة.

    ومن أجل إتمام نقل ملكية الهلال إلى الوليد من الهلال، فإن الأمر يحتاج إلى الحصول على بعض الموافقات، بالإضافة لإجراءات هيئة الحوكمة وعملية الإفصاح.

    ويؤمن اللدن أنه لا توجد عوائق حتى الآن في عملية البيع، بعد تدارك مسألة تنظيمية مع هيئة المنافسة، لذلك كل شيء الآن يتعلق بالتقييمات التي تؤثر عليها عقود اللاعبين.


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    نشاط الهلال في سوق الانتقالات

    الزعيم تعاقد حتى الآن مع كل من :كريسنسيو سامرفيل، محمد محرزي، محمد الصرنوخ، صبري دهل، عبد الله العنزي ومحمد العويس.

    وتخلى كذلك عن بعض اللاعبين الآخرين، وعلى رأسهم ماركوس ليوناردو ومحمد القحطاني وعبدالله رديف وأحمد أبو راسين وجواو كانسيلو.

    ولا يزال النشاط مستمر في الهلال، مع اقتراب رحيل مالكوم بشكل رسمي وكذلك داروين نونيز، وسط الشكوك حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    وفي الجهة المقابلة، يبحث الهلال عن مهاجم جديد لدعم تشكيل المدرب سيموني إنزاجي، باستهداف أولي واتكينز لاعب أستون فيلا، وفيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي التركي.

    وفي مركز الجناح، يتسهدف الزعيم التعاقد مع بيدرو نيتو لاعب تشيلسي وجابرييل مارتينيلي من آرسنال، بالإضافة إلى بعض الأهداف الأخرى.

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