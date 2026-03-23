نقطة ضعف كبيرة في فريق برشلونة: هل سيستغل هانسي فليك الفرصة في الدوري الألماني؟

ليست هذه المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء عن انتقال الظهير الأيسر إلى متصدر الدوري الإسباني. على الرغم من أن غريمالدو لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريق "فيركسيلف" حتى عام 2027، إلا أنه يُزعم أن عقده يتضمن بندًا للخروج ينطبق فقط على الأندية الإسبانية. وبناءً على ذلك، يمكنه العودة إلى وطنه مقابل مبلغ يقدر بـ 20 مليون يورو، بينما سيتعين على نادي بايرن ميونيخ، الذي يُعتبر مهتمًا به أيضًا، دفع مبلغ أكبر على الأرجح.

وفقًا لآخر التقارير، يرى برشلونة أن هناك حاجة ملحة للتحرك على الجانب الدفاعي الأيسر. يعاني أليخاندرو بالدي مرارًا وتكرارًا من مشاكل الإصابة، ولم يتمكن جواو كانسيلو من إقناع الجميع تمامًا كبديل له في المباريات الأخيرة.

على الرغم من أن كانسيلو كان يعتبر في فصل الشتاء الحل المفضل للمدرب هانسي فليك، إلا أنه معار من نادي الهلال فقط. ولا يزال مستقبله على المدى الطويل غير واضح.