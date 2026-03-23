نقطة ضعف كبيرة في فريق برشلونة: هل سيستغل هانسي فليك الفرصة في الدوري الألماني؟

وفقًا لما أوردته صحيفة «سبورت» الإسبانية، يُقال إن أليخاندرو غريمالدو، لاعب باير ليفركوزن، يحظى باهتمام كبير من جانب المدير الرياضي ديكو في نادي برشلونة.
ليست هذه المرة الأولى التي تتردد فيها أنباء عن انتقال الظهير الأيسر إلى متصدر الدوري الإسباني. على الرغم من أن غريمالدو لا يزال مرتبطًا بعقد مع فريق "فيركسيلف" حتى عام 2027، إلا أنه يُزعم أن عقده يتضمن بندًا للخروج ينطبق فقط على الأندية الإسبانية. وبناءً على ذلك، يمكنه العودة إلى وطنه مقابل مبلغ يقدر بـ 20 مليون يورو، بينما سيتعين على نادي بايرن ميونيخ، الذي يُعتبر مهتمًا به أيضًا، دفع مبلغ أكبر على الأرجح.
وفقًا لآخر التقارير، يرى برشلونة أن هناك حاجة ملحة للتحرك على الجانب الدفاعي الأيسر. يعاني أليخاندرو بالدي مرارًا وتكرارًا من مشاكل الإصابة، ولم يتمكن جواو كانسيلو من إقناع الجميع تمامًا كبديل له في المباريات الأخيرة.
على الرغم من أن كانسيلو كان يعتبر في فصل الشتاء الحل المفضل للمدرب هانسي فليك، إلا أنه معار من نادي الهلال فقط. ولا يزال مستقبله على المدى الطويل غير واضح.
تلقى غريمالدو تدريبه في لا ماسيا
وبما أن غريمالدو قد أوضح مؤخرًا أنه لا يرغب في تجديد عقده في ألمانيا، يأمل برشلونة في أن يتمكن، في ظل هذه الظروف، من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مقابل 15 مليون يورو فقط. ونظرًا لتقدمه في السن كلاعب كرة قدم، يُقال إن النادي الكتالوني يأمل في ألا يضطر إلى دفع راتب مرتفع له.
خاصة وأن غريمالدو نفسه وصف اللعب لبرشلونة بأنه "هدف" له. "لقد نشأت في لا ماسيا. إنه (برشلونة، ملاحظة المحرر) النادي الذي كبرت فيه كلاعب وكإنسان. إنه النادي الذي كنت أرغب في اللعب له منذ طفولتي"، كما صرح قبل حوالي عام في مقابلة مع صحيفة إل بيريوديكوالكاتالونية.
أمضى اللاعب المولود في فالنسيا ثماني سنوات في أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا لشبونة في سن العشرين. لعب هناك من 2016 إلى 2023، ومنذ ذلك الحين يلعب غريمالدو مع ليفركوزن.
في 137 مباراة رسمية، سجل حتى الآن 28 هدفاً وصنع 44 تمريرة حاسمة لصالح "فريق المصنع". في موسم 2023/2024 الذي حقق فيه الفريق الثنائية، كان اللاعب الموهوب عنصراً أساسياً في الفريق بقيادة المدرب الناجح آنذاك تشابي ألونسو.
أليخاندرو غريمالدو: إحصائياته في موسم 2025/2026
الألعاب 38 دقائق اللعب 3,318 أهداف 12 تمريرات حاسمة 11 بطاقات صفراء 7 بطاقات حمراء -