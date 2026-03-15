"نقاط تحصد بالعمل في الملعب فقط" .. تغريدة النصر تثير الجدل واتهامات بالإسقاط على الهلال!

انتصر النصر مساء السبت على مضيفه الخليج بنتيجة كبيرة قوامها ٥ أهداف مقابل لا شيء، ليواصل انفراده بجدول ترتيب دوري روشن بفارق ٣ نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال المنتصر بدوره على الفتح بهدف نظيف بنفس الليلة.

وعقب الانتصار، نشر النصر تغريدة بصور لاحتفالات لاعبيه وجمهوره بالفوز من أرض الميدان وعلق عليها كاتبًا: "نقاطنا تُحصـد بالعمل في الملعب فقط، لا بـ كثرة الكـلام خـارجـه"، الجملة التي فسرها البعض إسقاط على المنافس المباشر الهلال، في ظل الصراع المحتدم في قمة الترتيب والجدل التحكيمي المستمر.