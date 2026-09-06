نفوذ رونالدو و"فيليكس لم يقل سأفضح الدوري" .. النصر وجد مبررًا لنظرية المؤامرة وشائعة بوستيكوجلو الدليل!

دعونا نضيق الدائرة قليلًا، ونركز على آخر موسمين، ليس بنظرة نصراوية، وإنما استعراض لظاهرة غريبة ترافق نادي النصر، والتي تتعلق بـ"التصريحات المنسوبة"، حيث أن واقعة جواو فيليكس، ليست بجديدة على الإطلاق، بل حلقة جديدة في تلك السلسلة.

جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، كلهم ضيوف في تلك الظاهرة التي جعلت النصر بطلًا للأحداث المثيرة للجدل، منذ الموسم الماضي "2025-2026"، التي شهد تربع "فارس نجد" في قمة دوري روشن، وعودته لمنصات التتويج من جديد.

تصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، لم تمرّ مرور الكرام، تزامنت مع أحداث جدلية رافقت النصر، في ظل التقارير التي أكدت معاناة العالمي من ديون مالية، فضلًا عن وضعه تحت الرقابة المالية، التي تقيّد نشاطه في سوق الميركاتو الصيفي.

وبين هذا وذاك، نستعرض معًا، أبرز الوقائع التي خرجت من قلب النصر، والتي أثارت جدلًا كبيرًا منذ الموسم الماضي..