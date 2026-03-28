نغولو كانتي يلمح إلى عودته إلى الدوري الفرنسي، حيث يكشف نجم تشيلسي السابق عن محادثات انتقال صيفية
كانتي يؤكد إجراء مفاوضات مع باريس إف سي
وفي مؤتمر صحفي عُقد قبيل المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخب الفرنسي بكولومبيا، تطرق كانتي إلى الشائعات التي ربطت اسمه بالعودة إلى مسقط رأسه. وتحدث بطل كأس العالم 2018 بصراحة عن هذه المسألة، قائلاً: "كانت هناك محادثات في الصيف الماضي، كما هو الحال مع أندية أخرى. وفي النهاية لم تتحقق الصفقة. ونحن نحترم هذا الاهتمام".
العودة إلى فرنسا في المستقبل أمر وارد
على الرغم من أن الانتقال إلى العاصمة الفرنسية لم يتحقق العام الماضي، إلا أن كانتي لا يستبعد إمكانية اللعب في وطنه قبل أن يعتزل كرة القدم. وبعد أن أمضى معظم سنوات ذروة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي وتشيلسي، فإن خبرة لاعب الوسط في الدوري الفرنسي محدودة نسبيًا مقارنة بمكانته الأسطورية في إنجلترا.
وعندما سُئل عما إذا كان يتصور نفسه يلعب في الدوري الفرنسي الممتاز مرة أخرى في المستقبل، قدم كانتي إجابة مشجعة للجماهير المحلية. وقال: "لماذا لا أنهي مسيرتي في فرنسا، لا أحد يعلم". ويشير هذا الاعتراف إلى أن لاعب الوسط، الذي يعيش حالياً فصلاً جديداً في تركيا مع فريق فنربخشة، يراقب عن كثب التطورات في وطنه.
رحلة من السعودية إلى تركيا
شهد مسار مسيرة لاعب الوسط المخضرم عدة تحولات غير متوقعة منذ مغادرته ستامفورد بريدج في عام 2023. وبعد فترة قضاها في السعودية، انضم خلالها إلى موجة النجوم الأوروبيين البارزين الذين انتقلوا إلى الشرق الأوسط، اختار كانتي العودة إلى أجواء كرة القدم الأوروبية الأكثر تقليدية خلال فترة الانتقالات في يناير. وشكل انتقاله إلى فنربخشة تعزيزًا مهمًا للفريق التركي في سعيه نحو الفوز بالألقاب.
على الرغم من تغير البيئة وتقدمه في السن، لا يزال كانتي عنصراً حيوياً في تشكيلة المنتخب الفرنسي بقيادة ديدييه ديشامب. إن وجوده في التشكيلة للمباراة القادمة ضد كولومبيا يثبت أن تأثيره على أرض الملعب لم يتضاءل، بغض النظر عن الدوري الذي يلعب فيه. لا تزال انضباطه التكتيكي وطاقته من السمات ذات المستوى العالمي التي ستطمع فيها أندية الدوري الفرنسي بالتأكيد.
الحفاظ على الأهمية الدولية
إن قدرة كانتي على البقاء في صدارة الأحاديث المتعلقة بالمنتخب الوطني رغم لعبه لفترة خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، تقول الكثير عن مستواه المهني. وفي الوقت الذي يستعد فيه «الديوك» لمواجهة تحدياتهم الدولية الأخيرة، يظل كانتي قائداً داخل المعسكر، حيث يقوم بدور المرشد للجيل الأصغر من لاعبي خط الوسط الفرنسيين الذين يبرزون من صفوف الفرق الشابة.