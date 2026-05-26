نظريات مؤامرة واتهامات بعنصرية "غير منطقية".. لماذا ترفض شاشات إنجلترا عرض نجاحات الآسيويين؟!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد أن فتح مشجعو كرة القدم في شرق آسيا النار على شبكات البث التلفزيوني الإنجليزي.

وجاء هذا الغضب مدفوعًا بما وصفه الناشطون بأنه تهميش متعمد ومستمر للاعبين الآسيويين في الملاعب الإنجليزية، وتحديدًا خلال اللحظات التاريخية المتمثلة في اعتلاء منصات التتويج ورفع الكؤوس.

الشرارة تفجرت عقب انتهاء منافسات التشامبيونشيب، وتتويج نادي كوفنتري سيتي باللقب وتأمين صعوده الرسمي إلى الدوري الإنجليزي.

وخلال مراسم الاحتفال، رصد المشجعون لقطة صعود النجم الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو إلى منصة التتويج، حيث ادعى المغردون أن مخرج المباراة تعمد قطع البث ونقل الكاميرا فورًا إلى كادر آخر عقب استعراض لقطة زميله الأمريكي حاجي رايت، ليتخطى ساكاموتو تمامًا وينتقل إلى اللاعب الإنجليزي جاك رودوني، مما حرم النجم الآسيوي من مساحته المستحقة في العرض الفردي أثناء الاحتفال.



