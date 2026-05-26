Yu Hirakawa Hull City Tatsuhiro Sakamoto Coventry City(C)Getty Images
علي رفعت

نظريات مؤامرة واتهامات بعنصرية "غير منطقية".. لماذا ترفض شاشات إنجلترا عرض نجاحات الآسيويين؟!

رصد غريب على "إكس"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع، بعد أن فتح مشجعو كرة القدم في شرق آسيا النار على شبكات البث التلفزيوني الإنجليزي. 

وجاء هذا الغضب مدفوعًا بما وصفه الناشطون بأنه تهميش متعمد ومستمر للاعبين الآسيويين في الملاعب الإنجليزية، وتحديدًا خلال اللحظات التاريخية المتمثلة في اعتلاء منصات التتويج ورفع الكؤوس.

الشرارة تفجرت عقب انتهاء منافسات التشامبيونشيب، وتتويج نادي كوفنتري سيتي باللقب وتأمين صعوده الرسمي إلى الدوري الإنجليزي.

وخلال مراسم الاحتفال، رصد المشجعون لقطة صعود النجم الياباني تاتسوهيرو ساكاموتو إلى منصة التتويج، حيث ادعى المغردون أن مخرج المباراة تعمد قطع البث ونقل الكاميرا فورًا إلى كادر آخر عقب استعراض لقطة زميله الأمريكي حاجي رايت، ليتخطى ساكاموتو تمامًا وينتقل إلى اللاعب الإنجليزي جاك رودوني، مما حرم النجم الآسيوي من مساحته المستحقة في العرض الفردي أثناء الاحتفال.


  • اتهامات بالعنصرية وأصابع الاتهام تشير إلى "بكين"

    سرعان ما تحولت هذه الملاحظة العفوية إلى قضية رأي عام على منصة إكس، حيث انقسمت آراء الجماهير والمحللين إلى تيارين يحمل كل منهما تفسيرًا مغايرًا للأزمة.

    التيار الأول تبنى موقفًا هجوميًا حادًا، معتبرًا أن ما حدث هو دليل قاطع على وجود عنصرية هيكلية وممنهجة داخل منظومة الإعلام الرياضي البريطاني، حيث يرى هؤلاء أن الشاشات الإنجليزية تستكثر إبراز النجاحات القادمة من القارة الصفراء.

    أما التيار الثاني فقد ذهب إلى أبعاد سياسية واقتصادية أعمق، حيث ربط المغردون الأمر بالنفوذ المالي لشبكات البث وحقوق النقل في شرق آسيا، وتحديدًا الصين.

    ووفقًا لهذه النظرية، فإن الجهات المسؤولة عن البث في إنجلترا تحاول إرضاء الحكومة الصينية والشركات الراعية هناك، والتي تدفع مبالغ طائلة بشرط عدم تسليط الضوء على تفوق ونجاح مواطني الدول الآسيوية المنافسة لها إقليميًا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وتجنب إظهارهم في مظهر الأبطال أمام الجمهور الصيني.


    غضب كوري على الهواء وتأصيل الظاهرة

    الأمر لم يتوقف عند حدود الجماهير، بل امتد لوسائل الإعلام الآسيوية؛ ففي لقطة موازية تخص صعود نادي هال سيتي عبر الملحق، عانى اللاعب الياباني يو هيراكاوا من موقف مشابه رغم صناعته لهدف التأهل التاريخي.

    وخلال النقل المباشر للمباراة عبر شبكة "كوبانج بلاي" الآسيوية، لم يتمالك المعلق الكوري الجنوبي نفسه عند قطع الكاميرا عن اللاعب، قائلًا بمرارة على الهواء مباشرة ما معناه: "لقد حدث الأمر مجددًا!".

    هذا التعليق العفوي دفع المشجعين إلى التنقيب في الدفاتر القديمة لإثبات أن الأمر ليس مصادفة عابرة، بل نهج متكرر، وقام الناشطون بإعادة نشر لقطات تاريخية شهيرة ادعوا أنه تم قصها أو تهميشها لنفس الأسباب، شملت النجم الكوري الجنوبي بارك جي سونج مع مانشستر يونايتد، والياباني شينجي أوكازاكي مع ليستر سيتي، وتاكومي مينامينو مع ليفربول، وصولًا إلى الأوزبكي خوسانوف في مانشستر سيتي.


  • حقيقة المؤامرة ومتلازمة الانحياز التأكيدي الموجه

    على الرغم من هذه النبرة الغاضبة، فإن الواقع الفعلي يكشف بوضوح أن هذه الاتهامات تندرج تحت ما يُعرف بـ "متلازمة الانحياز التأكيدي"، حيث يميل الجمهور إلى اجتزاء لقطات قصيرة تخدم الفكرة المسيطرة عليه وتجاهل السياق الكامل.

    التدقيق في لقطات التتويج المختلفة يثبت أن مخرجي المباريات الحية يتنقلون بشكل ديناميكي وسريع للغاية بين عشرات الكاميرات لالتقاط ردود أفعال الجماهير والمدربين، وهو إجراء روتيني يحدث مع لاعبين من كافة الجنسيات.

    نعم هناك أمر غريب في أن تتحول العدسات عن أي لاعب آسيوي وقت رفعه لأي كأس، لكن هل يقلل ذلك من تفوقهم؟ أو من انجازهم ويمحوا التاريخ؟ هل إيقاف البث في تلك اللحظة يمنع عدسات وكلات الأنباء من التقاط ونشر ملايين الصور التي تُظهرهم يحتفلون؟ بالطبع لا.