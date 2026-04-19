نطحة جابرييل | الدوري الإنجليزي يكشف سبب الاكتفاء بالصفراء.. وهالاند يرد: لم أكن لأسقط أبدًا!
الدوري الإنجليزي يشرح سبب تأييد تقنية الفيديو المساعد لقرار الحكم
اشتبك جابرييل مع هالاند في الشوط الثاني، حيث بدا أنه دفع برأسه نحو المهاجم النرويجي. ومع ذلك، اكتفى الحكم أنتوني تايلور بإشهار البطاقة الصفراء، وهو قرار أيده مسؤول تقنية الفيديو المساعد جون بروكس.
وأصدر مركز مباريات الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا على منصة X لتوضيح الموقف، جاء فيه: "تمت مراجعة قرار الحكم بعدم إشهار البطاقة الحمراء وتأكيده من قبل تقنية الفيديو المساعد، حيث اعتُبرت حركة غابرييل غير مفرطة في العدوانية أو العنف".
المحللون في حالة ذهول من التساهل في التحكيم
أثار هذا القرار المثير للجدل حيرة العديد من المراقبين، حيث أصر جناح آرسنال السابق بيري جروفز على أن جابرييل قد أفلت من العقاب. وفي تعليقه خلال برنامج "TalkSPORT GameDay Live"، قال جروفز: "في الواقع، كان أداء هالاند جيدًا لأنه لم يبدِ أي رد فعل... أعتقد أن جابرييل قد أفلت من العقاب حقًا. كان يظن أن هالاند بعيد عن متناول يده، لكن من الواضح أنه لم يكن كذلك".
كما أعرب آلان بارديو، المدير الفني السابق لنيوكاسل، عن عدم تصديقه، مستذكراً حظره من دخول الملعب بسبب مخالفة مماثلة في عام 2014، قائلاً: "تم تغريمي بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني بسبب ذلك، لذا تعرفون كيف أشعر حيال الأمر. لقد وضع رأسه بالتأكيد في مكان لم يكن ينبغي أن يضعه فيه، تماماً مثلما فعلت أنا".
كيف كان رد فعل هالاند؟
أما هالاند، الذي حصل هو الآخر على بطاقة صفراء لدوره في المشادة، فقد أعرب عن رأي دبلوماسي بشأن الحادثة بعد المباراة. وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي طرد جابرييل، قال لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أنني لو سقطت على الأرض، وهو ما لن أفعله ما لم يهاجمني أحدهم فعلاً، لربما كانت البطاقة حمراء. لست متأكداً. لكن الأمر كما هو، ولن أسقط على الأرض. حصلت على بطاقة صفراء، لست متأكدًا من السبب، فقد اقترب من وجهي. لكن هذا هو الحال".
تتغير ديناميكيات السباق على اللقب بشكل كبير
لم يمنع هذا القرار المثير للجدل في نهاية المطاف مانشستر سيتي من تحقيق فوز حاسم أدى إلى تغيير جذري في زخم سباق اللقب. وقد جمع فريق بيب جوارديولا الآن 67 نقطة من 32 مباراة، مقلصاً الفارق في صدارة الترتيب. ولا يزال آرسنال حالياً في المركز الأول برصيد 70 نقطة، بعد خوضه 33 مباراة، لكن تفوقه يبدو هشاً بشكل متزايد.
وسيحاول مانشستر سيتي الاستفادة من مباراته المؤجلة المهمة عندما يواجه بيرنلي خارج أرضه مساء الأربعاء، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر. في الوقت نفسه، يحتاج آرسنال بشدة إلى العودة إلى المسار الصحيح واستعادة مستواه التنافسي، بينما يستعد لاستضافة نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات السبت المقبل.