Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
علي سمير

حلقوا في حديقة الأمراء وتركوا أوروبا بلا أجنحة .. قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فضحت لنا كذبة "متعة الدوري الإنجليزي"!

فقرات ومقالات
مقال رأي
باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
دوري أبطال أوروبا
ديسير دو
عثمان ديمبيلي
خفيتشا كفاراتسخيليا
هاري كين
لويس دياز
ميكايل أوليسيه
لويس إنريكي
فنسنت كومباني
جواو نيفيس
الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة من عالم آخر .. هنيئًا لك إن شاهدت مباراة باريس وبايرن ميونخ من أي مكان في العالم!

9 أهداف في قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء؟ هل تشعر بالمفاجأة؟ إذن أنت لا تعرف كثيرًا عن الفريقين!

المباراة التي أقيمت بين "المُعاقب" فينسنت كومباني ولويس إنريكي، كشفت لنا الكثير من الحقائق، أن كرة القدم تنتصر، الارتجال فقط هو من يحركك من على مقعدك.

إن كنت من محبي "لعبة الروبوتات" التي نشاهدها في تلك الأيام خاصة في الدوري الإنجليزي، فهذه المباراة ستضعك في موقف حرج للغاية، لأن ما حدث ليلة الثلاثاء يؤكد أن هذه الطريقة التي يجب أن تُمارس بها هذه اللعبة.

ربما فاز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ 5/4، ولكن كل منهما انتصر لكرة القدم بشكل عام .. حتى إن خرج أحدهما من البطولة على أليانز أرينا، فيكفي أنه كان طرفًا في المباراة الأمتع بدوري الأبطال منذ سنوات طويلة.

نعم .. تفوقت هذه المباراة على موقعة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي النسخة الماضية، وانتظروا فقط ما سيحدث في العودة، سنشاهد أكثر من ذلك بكثير!

على الصعيد التقليدي المعتاد .. أهداف باريس جاءت عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا "هدفين" وهدف لجواو نيفيش وعثمان ديمبيلي "هدفين"، وأما بايرن فجاء رباعيته من خلال هاري كين ومايكل أوليسي ودايوت أوباميكانو ولويس دياز.

وأما عن ما هو غير تقليدي .. إليك العديد من الحقائق التي أثبتتها هذه الملحمة الكروية المذهلة ..

  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    دروس في اللعبة

    قبل الحديث عن أي شيء، دعنا نذكرك أن هذه المباراة لم تكن الأولى بين الفريقين في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، بل تواجهها في مرحلة الدوري وفاز بايرن ميونخ 2/1 على أرض باريس.

    لقاء اليوم لا يشبه ما حدث في تلك المباراة بأي شكل من الأشكال، فينسنت كومباني ولويس إنريكي قررا التخلي عن كل كليشيهات كرة القدم المملة والرتيبة.

    لم تكن هناك فرصة لجس النبض واستكشاف الأجواء، خطورة منذ الوهلة الأولى قبل هدف هاري كين في الدقيقة السابعة عشر من ركلة جزاء، لا يوجد حرص دفاعي مبالغ فيه ووضع حسابات الذهاب والإياب في الاعتبار.

    عندما ترى النتيجة 5/4 سيكون توقعك الأقرب أن دفاع باريس وبايرن ميونخ لعب واحدة من أسوأ مباريات كل منهما على الإطلاق، ولكن في الحقيقة الأمر لم يكن كذلك، نعم كانت هناك بعض الأخطاء، ولكن ما شاهدناه كان طبيعيًا عندما يلعب الثنائي الأقوى هجوميًا أمام بعضهما البعض.

    إنها رؤية تقليدية سطحية، يتم التجاهل فيها أن هذه النتيجة طبيعية لهذا التصادم بين العملاقين، فكرة تلقي مانويل نوير 5 أهداف تبدو صعبة، ولكن هذا السيناريو يحدث فقط عندما يكون الخصم باريس أو ربما برشلونة بمستواه الحالي.

    بايرن "الطرف الخاسر" في هذه المباراة لم يكن سيئًا، بل لو حسبنا الفترات التي تفوق فيها الفريق البافاري مقارنة بنظيره الفرنسي، سنجد أنها أطول، ولكن الرهان هنا كان يتمثل في الفاعلية التي يتمتع بها إنريكي بفضل المهارات الفردية التي يمتلكها فريقه.

    بايرن سيطر وسجل عن طريق هاري كين وأضاع أوليسي فرصة أخرى سانحة، ولكن كفارا يظهر مع جواو نيفيش لصناعة الفارق مع باريس.

    أوليسي يعود بالنتيجة .. عثمان ديمبيلي يعيد باريس للمقدمة مع ثنائية أخرى بهدف له ولكفاراتسخيليا .. درس ولا أروع في فن رد الفعل القوي الصاعق، بغض النظر عن الاستحواذ أو أي شيء آخر.

    ماذا عن بايرن ميونخ؟ الضيف الألماني قدم لنا درسًا آخر، في رد الفعل والعودة الشخصية .. تأخر 5/2 وعاد بثنائية تجعل مهمته في المتناول بمباراة العودة على أرضه وأمام جماهيره.

    هل كان يستطيع أي منهما التحفظ أو اللعب بصورة أكثر توازنًا؟ خاصة عندما كان باريس متقدمًا 5/2 وعلى أعتاب التأهل إلى نهائي المسابقة؟

    في الحقيقة نعم، وقتها التراجع كان منطقيًا، ولكنه قرر أن يدفع ضريبة أفكاره وفلسفته، ليخرج فائزًا مع ترك الأمور مفتوحة في مباراة الإياب.


    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    الأجنحة أساس متعة كرة القدم ومباراة لا تعترف بالروبوتات

    بأي حق خطف باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ جميع أجنحة أوروبا أو أغلب المميزين منهم بهذا الشكل؟ كيف فعلا ذلك؟ ومن سمح لهما بهذه السرقة العلنية!

    هل شاهدت مهارة ديزيري دوي وخفة حركته؟ أو ظهور عثمان ديمبيلي من "اللاشيء" لخلق الخطورة بمرونته ومراوغاته المتقنة، بغض النظر عن الهدف المحقق الذي أضاعه من انفراد صريح في الدقيقة 23 من عمر اللقاْء.

    دعنا من هذا الثنائي، خفيتشا كفاراتسخيليا أو بمعنى أدق "كفارادونا" الجورجي الذي أعاد باريس للحياة من جديد، بعدما كانت الأمور ممهدة نحو تفوق الفريق البافاري على نظيره الفرنسي والهيمنة بشكل كامل على مجريات الأمور.

    وأما بايرن ميونخ، فلديهم مايكل أوليسي .. الجناح الفرنسي صاحب الشخصية القوية والقدرات الفنية العالية للغاية، والتي جعلت الظهير الأيسر الأفضل في العالم "نونو مينديش" يقدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق.



    وكذلك لويس دياز، الجناح الكولومبي الذي فشل برشلونة في ضمه، واختار ليفربول التخلي عنه وعدم القتال بالشكل الكافي للحفاظ عليه، ليذهب إلى بايرن ميونخ من أجل المساهمة في هذه السيمفونية الكروية التي شاهدناها اليوم.

    في الحقيقة، الكرة الهجومية التي شاهدناها ليلة الثلاثاء ليست وليدة الصدفة، بل دليل على أن المهارات الفردية والارتجال هما أساس متعة اللعبة، بغض النظر عن الخطط والأساليب المعقدة التي حولت اللاعبين إلى "روبوتات".

    وجود هذا الكم من الأجنحة لتحلق في حديقة الأمراء، كان السبب الرئيسي وراء تلك المباراة التي أمتعت جميع المحايدين، وأبقت جماهير الفريقين على أطراف أصابعهم لأن مهارة هؤلاء كانت تتحكم في مسار اللقاء بشكل واضح لا يمكن إنكاره.

    وأما لو أردت النوم، والاستمتاع بليلة هادئة .. عليك مشاهدة مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، ليست سخرية بل مجرد حديث عن ما نشاهده على أرض الواقع!

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    سر ظاهرة نيفيش

    لو فاتتك المباراة، وأخبرك أحدهم أن باريس سان جيرمان سجل هدفًا من كرة رأسية، وطلب منك تخمين صاحبه ستختار أي لاعب حرفيًا باستثناء جواو نيفيش، هذا إن كنت لا تعرف تاريخ البرتغالي مع تلك الألعاب.

    نيفيش طوله 1.74 سنتيمتر ويأتي في المركز الثاني لأقصر اللاعبين الذين بدأوا المباراة مع باريس، خلف مواطنه فيتينا، ومع ذلك نجح في تسجيل الهدف الثاني للعملاق الفرنسي من كرة رأسية في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

    نجم وسط باريس ارتقى وسط عمالقة بايرن ميونخ، جوناثان تاه ودايوت أوباميكانو وغيرهما، ونجح في تسجيل الثاني ببراعة في مرمى الحارس الألماني مانويل نوير، مشهد غريب حدث بكل تمكن لا يتناسب مع قصر قامة اللاعب، ولكن هل تريد معرفة ما هو أغرب؟ إنها ليست صدفة ولم تكن المرة الأولى!

    صاحب الـ21 سنة سجل 19 هدفًا طوال رحلتيه مع بنفيكا وباريس سان جيرمان، 5 منهم عن طريق كرات رأسية!


    في نوفمبر 2025 خرج نيفيش للحديث عن سر تسجيله من رأسية أمام ليون، في المباراة التي حسمها لباريس بنتيجة 3/2 في الوقت بدل الضائع من زمن اللقاء.

    وقال البرتغالي بعد هذه المباراة:"ربما نسوني لأني قصير القامة، ضربات الرأس نقطة قوة يجب استغلالها بشكل مستمر، كانت مباراة صعبة ومعقدة جدًا بالنسبة لنا".

    ربما كان يمزح نيفيش، ولكن هل يكون هذا السر؟ قصر قامته لا يجعل الخصوم يركزون معه كثيرًا داخل منطقة الجزاء، مع تفضيل التركيز على آخرين أطول منه؟ أمر وارد!


  • Guardiola Arteta Manchester City ArsenalGoal AR

    هنا ظهرت الحقيقة .. الكذبة التي خدعتنا جميعًا

    أولًا .. كمشجع لكرة القدم بعيدًا عن أي انتماءات، ماذا تريد أن ترى في أي مباراة كرة قدم؟ دعنا نقسم لك الأمر إلى بعض العناصر :

    مهارات فردية، ارتجال، إبداع، مراوغات، لعب جماعي منظم، الكثير من الأهداف، لعب سريع وغير متوقع، أحداث دراماتيكية وتحولات دون سابق إنذار.

    مواجهة الليلة شملت كل هذه العناصر والكثير من الأشياء الأخرى، رغم أن خصميها ليسا ريال مدريد ولا برشلونة، ولا مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا مؤسس "التيكي تاكا" في الكرة الحديثة.

    الغريب أن طرف هذه الملحمة كان باريس، القادم من "دوري المزارعين" كما يحب أن يطلق عليه عشاق البريميرليج، والطرف الآخر من بطولة أخرى تصنف سهلة وهي الدوري الألماني.



    ربما يحتكر الدوري الإنجليزي الكثير من الأموال القادمة من حقوق البث، لكنه لا يفعل نفس الشيء مع المتعة، بل تلوثت كرته السريعة بالتركيز على الصراعات البدنية ورميات التماس والكرات الثابتة، وكأننا نشاهد كرة قدم أمريكية أو راجبي.

    جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الأسبق المتخصص في "ركن الأتوبيس" سبق أن قال عن انتهاء مباراة آرسنال وتوتنهام بنتيجة 5/4 في عام 2004:"إنها نتيجة مباراة هوكي وليست كرة قدم".

    إذن .. وإن كان هذا رأيك يا مورينيو .. دعونا نشاهد الكثير والكثير .. والكثير من مباريات الهوكي في ملاعب أوروبا، لأننا سئمنا من الراجبي والمصارعة!


الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
هايدينهايم crest
هايدينهايم
هايدنهايم
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
لوريان crest
لوريان
لوريان