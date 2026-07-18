نصف مليار دولار.. التكلفة الخيالية لزحف جماهير الأرجنتين نحو حلم المونديال

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، في تقرير حديث لها، بأن حوالي 50 ألف مشجع أرجنتيني سافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمساندة منتخب بلادهم خلال مختلف مراحل بطولة كأس العالم 2026. هذه التجربة الاستثنائية، التي ستختتم بمواجهة القمة الكبرى يوم الأحد أمام منتخب إسبانيا، تطلبت نفقات ضخمة من المسافرين تجاوزت حاجز الـ 500 مليون دولار أمريكي.

ورغم التكاليف الباهظة للرحلات الجوية المكتظة، والتنقلات الداخلية المكلفة، وأسعار تذاكر الملاعب المرتفعة للغاية، إلا أن كل هذه العوائق لم تمنع تكرار المشهد الأسطوري الذي شهدناه في قطر 2022. الآلاف من عشاق "الألبيسيليستي" زحفوا بقوة للوقوف خلف النجم ليونيل ميسي ورفاقه في الملعب.