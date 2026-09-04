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mbappe xabi alonso(C)Getty Images
Muhammad Zaki

ترجمه

نصحه بضم لاعب روما .. مبابي يساعد تشابي ألونسو في تشيلسي!

انتقالات
كيليان مبابي
تشيلسي
تشابي ألونسو
ريال مدريد
روما
كواديو كونيه
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني
إنزو فرنانديز

علاقة قوية بين مدرب ريال مدريد السابق والنجم الفرنسي

بحسب ما ورد، لعب نجم ريال مدريد كيليان مبابي دور المستشار غير الرسمي لتشابي ألونسو خلال بحث تشيلسي المحموم عن تعزيزات في خط الوسط.

وطُلب من المهاجم الفرنسي تقديم شهادة عن شخصية مانو كوني لاعب روما، فيما كان تشيلسي يستعد للموافقة على رحيل إنزو فيرنانديز إلى مانشستر سيتي.

  • ألونسو يطلب مشورة مبابي بشأن النجم الفرنسي

    في تطور مثير لسوق الانتقالات الصيفية، لجأ ألونسو إلى لاعبه السابق في ريال مدريد مبابي قبل أن يطلق تشيلسي تحركًا رسميًا للتعاقد مع لاعب وسط روما مانو كوني، وفقًا لـFoot Mercato.

    وكان تشيلسي يبحث في السوق عن بديل رفيع المستوى مع اقتراب فيرنانديز من انتقال قياسي بريطانيًا إلى ملعب الاتحاد.

    وبحسب التقارير، منح مبابي، الذي يقود كوني على مستوى المنتخب الفرنسي، مواطنه تقييمًا رائعًا، مؤكدًا أنه موهبة من الطراز الأول قادرة على تحمل قسوة الدوري الإنجليزي الممتاز.

    ومسلحًا بهذه التوصية، تحرك تشيلسي بسرعة للاتفاق على صفقة بقيمة 70 مليون يورو (60 مليون جنيه إسترليني) مع روما، وهو رقم فاق بشكل كبير التقييم السوقي الأولي للاعب.


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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    دراما اليوم الأخير مع انهيار الصفقات

    وعلى الرغم من الدعم البارز والاتفاق المُربح بين الناديين، انهارت الصفقة في نهاية المطاف بشكل درامي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات بعدما أعاق مدرب روما جيان بييرو جاسبيريني إتمام الانتقال. وكان تشيلسي قد نجح حتى في التوصل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا، الذي كان بحسب ما ورد متلهفًا للانتقال إلى غرب لندن.

    وقد ترك فشل التعاقد مع كوني، إلى جانب انهيار مثير لصفقة انتقال لامين كامارا لاعب موناكو، خط وسط تشيلسي يبدو ضعيفًا بعض الشيء. فمع معاناة روميو لافيا من مخاوف بدنية طويلة الأمد وتعرّض مويسيس كايسيدو لانتكاسات إصابية حديثة، قد يجد ألونسو خياراته التكتيكية محدودة في الأشهر المقبلة.


  • إنزو فيرنانديز يكمل انتقاله إلى مانشستر سيتي

    ورغم فشل تشيلسي في التعاقد مع هدفه الرئيسي، فقد تم إتمام رحيل فيرنانديز في صفقة مذهلة بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني.

    ويمنح انضمام فيرنانديز إنزو ماريسكا المزيد من الجودة في تشكيلة تزخر بالفعل بمواهب عالمية المستوى. وقد كان لاعب بنفيكا السابق واضحاً بشأن دوافعه لهذا الانتقال، حيث قال: "إذا نظرت إلى التشكيلة، ستجد أن السيتي يمتلك الجودة في كل المراكز. أريد أن أتعلم من زملائي الجدد وأن أصبح لاعباً أفضل."


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    أزمة نقص في خط الوسط تلوح في الأفق أمام تشيلسي في مبارياته المقبلة

    تترك تداعيات فترة الانتقالات ألونسو أمام معضلة في الاختيار قبل مواجهة صعبة ضد آرسنال حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل. ورغم أن تشيلسي بدأ الموسم بقوة بانتصاراته على فولهام وبرايتون، إلا أن نقص العمق في وسط الملعب يبقى مصدر قلق كبير للجماهير.

    في الوقت الراهن، ينتقل التركيز إلى أرض الملعب، حيث يجب على تشيلسي أن يثبت قدرته على المنافسة دون الأمان الفني الذي يوفره فيرنانديز أو الحضور القوي لصفقة جديدة مثل كوني.

    ويشير إشراك مبابي في عملية الكشف عن اللاعبين إلى أن تشيلسي يبحث عن لاعبين يمتلكون عقلية الفائزين، لكن من دون التوقيع النهائي، تبقى هذه النصيحة نظرية بحتة.