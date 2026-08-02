من راكون هالاند إلى حلم آرسنال في فينيسيوس .. 5 خطوات لتصبح من عشاق كرة القدم بعد كأس العالم!

إذن، تريد أن تصبح من مشجعي كرة القدم، أليس كذلك؟
لقد شاهدت كأس العالم، وتجاوزت مرحلة الضجة الإعلامية. اكتشفت أن إرلينج هالاند يحب حقاً تحنيط الراكون، وأعجبت بمقاطع فيديو لـ"جيش التارتان" وهو يسيطر على مدن عشوائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وربما تكون قد طورت حتى فهمًا سطحيًا - إلى حد ما - لتكتيكات هذه اللعبة.
حسنًا، أولًا وقبل كل شيء، أهلاً بك. لم تعد هذه الرياضة محصورة في دوائر محدودة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنه ببساطة لم يعد ذلك ممكنًا. أصبحت كرة القدم رياضة سائدة الآن. وهذا يعني أنه لم يعد هناك وقت لـ"الهيبسترز" الذين يكتبون عن حفلات مشاهدة مباريات أندية الدرجة الثانية الدنماركية في بروكلين ليتصرفوا بتكبر وعجرفة (أوبس). لذا، نعم، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى نعتاد على ذلك نحن المتكبرون الموجودون هنا بالفعل (مرحبًا!)
بصراحة، لا توجد طريقة صحيحة لتكون مشجع كرة قدم. هذا هو جمال هذه الرياضة التي تحظى بدعم عالمي. الجميع يشارك بطرق مختلفة، حتى لو كانت بعض الطرق مزعجة للغاية (أنا أنظر إليكم أيها المشجعون الأمريكيون الذين حاولتم أداء «صف الفايكنج» النرويجي). لكن، من خلال نوع من التثقيف الذوقي، جمعت GOAL خمس نصائح لتجعلك مشجعًا شرعيًا تمامًا وخاليًا تمامًا من التظاهر لهذه الرياضة.
* ملحوظة: النتائج غير مضمونة!