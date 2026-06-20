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"نشعر بالقلق" .. أنشيلوتي وباكيتا يعلقان على إصابة رافينيا ضد هايتي
إصابة رافينيا تلقي بظلالها على أول فوز للبرازيل في كأس العالم
حققت البرازيل فوزها الأول في كأس العالم 2026 بفوزها السهل 3-0 على هايتي، وساهم هدفان من ماتيوس كونيا وهدف من فينيسيوس جونيور في حسم النتيجة وتعزيز مكانة «السيليساو» في المجموعة C.
ومع ذلك، كان الموضوع الأبرز بعد المباراة هو الحالة البدنية لرافينيا. فقد تعرض جناح برشلونة لإصابة في أوتار الركبة، وتم استبداله بالشاب رايان لاعب بورنموث في الدقيقة 40.
وأثارت الإصابة مخاوف فورية نظراً للمشاكل السابقة التي عانى منها رافينيا في أوتار الركبة هذا العام، ومن المقرر أن يقوم الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي بتقييم مدى خطورة الإصابة.
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أنشيلوتي وباكيتا يردان على المخاوف
اعترف مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي بأنه لا يعرف حتى الآن مدى خطورة الإصابة. وقال الإيطالي بعد المباراة: «سيخضع رافينيا للفحص غدًا، وفي الوقت الحالي لا نعرف ما الذي حدث».
كما أعرب لاعب الوسط لوكاس باكيتا عن قلقه بشأن حالة زميله. وقال باكيتا: «أعتقد أننا جميعًا قلقون. نأمل ألا تكون الإصابة خطيرة. ما زلت لا أعرف أي شيء، فما زال عليه الخضوع لفحص».
عودة نيمار تمنح الفريق دفعة في الوقت المناسب
في حين تسببت إصابة رافينيا في حالة من عدم اليقين، تلقت البرازيل أنباءً مشجعةً بخصوص نيمار. يقترب المهاجم من العودة بعد أن غاب عن أول مباراتين في مرحلة المجموعات بسبب إصابة في ربلة الساق. وأكد أنشيلوتي أن عودة نيمار أصبحت وشيكة الآن.
وقال أنشيلوتي: «سيتدرب نيمار غدًا بشكل فردي، ويوم الاثنين مع بقية الفريق. وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة ضد اسكتلندا».
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البرازيل تركز على معركة المجموعة C
تواجه البرازيل الآن مرحلة حاسمة في سعيها للتصدر المجموعة C. ومن المتوقع أن يعزز عودة نيمار خيارات أنشيلوتي، لكن الأنظار ستظل موجهة بشكل كبير نحو الفحص الطبي لرافينيا.
ويتصدر «السيليساو» حالياً المجموعة C برصيد أربع نقاط بالمشاركة مع المغرب، وستواجه اسكتلندا في ملعب ميامي يوم الأربعاء.