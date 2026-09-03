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أحمد فرهود

نسيتم عقليته فـ"سمّتوه راموس الجديد وقارنتوه بجوهرة برشلونة".. كلمات جوزيه مورينيو لخصت لكم قصة انهيار راؤول أسينسيو!

فقرات ومقالات
راؤول اسينسيو
ريال مدريد
برشلونة
جوزيه مورينيو
باو كوبارسي
سيرجيو راموس
الدوري الإسباني

هذا هو واقع كرة القدم المؤلم!..

في عالم الرياضة؛ لا يكفي أن تكون لاعبًا موهوبًا أو الأفضل في جيلك، بل يجب أن تتمتع بالاحترافية والاستمرارية دائمًا.

نعم.. هُناك الكثير من اللاعبين السابقين والحاليين، كان عشاق الرياضة يتوقعون لهم النجاح المُبهر؛ إلا أنهم سقطوا وبشكلٍ مدوي، بسبب عقليتهم وعدم احترافيتهم.

ومن بين هؤلاء اللاعبين؛ النجم الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، قلب دفاع العملاق العاصمي الكبير ريال مدريد.

وهُناك اختلاف على أسينسيو أساسًا؛ فالبعض كان يراه لاعبًا موهوبًا منذ ظهوره الأول مع ريال مدريد، وآخرون يعتقدون أنه تم تضخيم إمكاناته الفنية.

إلا أننا في النهاية، كُنا أمام لاعب واعد بالفعل؛ يستطيع التطور أكثر داخل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خاصة مع صغر سنه.

لكن "الواقع" كان له رأيًا آخر تمامًا؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..

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    راؤول أسينسيو.. خليفة سيرخيو راموس المزعوم!

    أولًا وقبل كل شيء، يجب العودة إلى الخلف قليلًا؛ وتحديدًا "بدايات" المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

    أسينسيو البالغ من العمر 23 سنة، تدرج في مختلف فئات ريال مدريد السنية؛ حتى جاءته الفرصة للظهور مع الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2024.

    ورغم أن موسم "الميرينجي" في 2024-2025، لم يكن على قدر التطلعات والطموحات؛ إلا أن أسينسيو كان من المكاسب القليلة وقتها، بل ونجح في حجز "مكانًا أساسيًا" في المباريات.

    وهُنا.. بدأت أصوات الكثير من جماهير ريال مدريد تتعالى؛ وذلك عندما يتم ذكر اسم أسينسيو، على النحو التالي:

    * إطلاق لقب "سيرخيو راموس الجديد" عليه؛ في إشارة إلى أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق.

    * مقارنته بالمدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي؛ الذي ينشط في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. صدق أو لا تصدق عزيزي القارئ؛ بعض الأصوات الجماهيرية والإعلامية بدأت تروّج لفكرة أن أسينسيو هو "الخليفة الشرعي" لراموس، بينما آخرون ذهبوا للقول إنه أفضل من كوبارسي بكثير.

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  • Raul Asencio Real MadridGetty Images

    أسباب انهيار مستوى راؤول أسينسيو مع ريال مدريد

    ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو البداية فقط في مسيرة المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

    إلا أن ما حدث بعد ذلك، هو قصة مختلفة تمامًا؛ حيث أخذت مستوى أسينسيو يتراجع يومًا بعد آخر، للأسباب التالية:

    * أولًا: الكثير من التصرفات غير الاحترافية؛ التي أدخلته في قضايا وأزمات خطيرة.

    * ثانيًا: تشتت ذهنه داخل أرضية الملعب؛ وبالتالي ارتكاب أخطاء ساذجة كلفت ريال مدريد غاليًا.

    * ثالثًا: التراجُع البدني الكبير؛ مع إصابات أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

    كل ذلك جعل جمهور ريال مدريد، ينسى أسينسيو مع الوقت أساسًا؛ حيث لم يعد يتم الحديث عنه مثل السابق، مع محاولات من إدارة النادي نفسها للتخلص منه.

  • Jose MourinhoGetty Images

    عندما لخص جوزيه مورينيو قصة انهيار راؤول أسينسيو!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لابد من التركيز على قضايا وأزمات المدافع الإسباني الشاب راؤول أسينسيو أكثر؛ وهي تلك التي أثرت على مسيرته مع العملاق العاصمي ريال مدريد، بشكلٍ واضح.

    أبرز هذه القضايا بالطبع، والتي أقحم أسينسيو نفسه فيها؛ هي على النحو التالي:

    * أولًا: التورط في تداول "مقطع جنسي" لفتاتين - إحداهما قاصر -.

    * ثانيًا: القيادة تحت تأثير الكحول.

    ونجا أسينسيو من القضية الأولى، بعد أن قامت الفتاتين بمسامحة اللاعب والتنازل؛ بينما سُحِبت منه رخصة القيادة لـ8 أشهر في القضية الثانية، مع غرامة مالية.

    هذا على المستوى الاجتماعي؛ لكن الأمر قد يكون مختلفًا كثيرًا رياضيًا، ويحكم اللاعب على نفسه بالضياع.

    مثلًا.. استمعوا إلى كلمات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نادي ريال بيتيس، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    مورينيو أكد أن أسينسيو لاعب رائع، ويقاتل في التدريبات ويظهر احترافية عالية؛ مع تشديده على أن ذلك لا يكفي أبدًا، في نادي بحجم ريال مدريد.

    نعم عزيزي القارئ.. مورينيو أشار إلى أن أسينسيو يمثّل ناديًا عظيمًا مثل ريال مدريد؛ لذا يجب أن يكون مسؤولًا ومحترفًا طوال الـ24 ساعة في اليوم، وليس وقت التدريبات فقط.

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "جميعنا نرتكب أخطاء؛ لكن الأمر يختلف عندما يكون ذلك متكررًا، ويضر بسمعة النادي".

    وبناء على ذلك؛ قررت إدارة العملاق الإسباني فتح "ملف تأديبي" ضد أسينسيو، بسبب تصرفاته غير المسؤولة.

    وذلك يقودنا إلى ما طرحناه في مقدمة تقريرنا؛ وهو أن هُناك العديد من الرياضيين الموهوبين والذين كانوا الأفضل في جيلهم، ولكنهم انهاروا وانتهوا بسبب عقليتهم السيئة.

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    كلمة أخيرة.. أين وصل باو كوبارسي يا جمهور ريال مدريد؟

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن اللاعب الذي كان يسميه جمهور العملاق الإسباني ريال مدريد بـ"سيرخيو راموس الجديد"، ها هو يجد مسيرته في تراجع مستمر.

    حتى أن اللاعب الذي كان يعتقد جمهور ريال مدريد، أن مدافعهم الإسباني راؤول أسينسيو أفضل منه؛ أصبح يُحقق الإنجاز تلو الآخر، سواء فرديًا أو جماعيًا.

    الحديث هُنا عن الإسباني الشاب الآخر باو كوبارسي، مدافع العملاق الكتالوني برشلونة البالغ من العمر 19 سنة؛ والذي حقق التالي:

    * أولًا: التتويج بلقب كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.

    * ثانيًا: الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026.

    وأساسًا.. كوبارسي في بداياته مع برشلونة، كان يرتكب بعض الهفوات القاتلة؛ ولكن ما يُميّزه هو شخصيته القوية واحترافيته العالية، اللتين جعلتاه يتطور يومًا بعد آخر.

    هذا التطور؛ قاده لمساعدة برشلونة على السيطرة المحلية في آخر موسمين، بالإضافة إلى الإنجازات "الفردية والجماعية" مع منتخب إسبانيا في 2026.

    لذا نعيد ونكرر.. العقلية والشخصية والاحترافية هم أساس نجاح أي رياضي؛ الأمر الذي يحتاج أسينسيو أن يعيد حساباته فيه، لعلى وعسى يعود مثل السابق.

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