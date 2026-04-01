في الموسم الماضي، لفت كاسبار ياندر الأنظار بأدائه المتميز وهو يرتدي قميص نادي 1. FC نورنبرغ. وقد أثر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا اليوم في أسلوب لعب فريق فرانكونيا في خط الوسط بشكل لم يسبق له مثيل. في تصنيف الشتاء 2024/25، صنفته مجلة كرة القدم "كيكر" كأفضل لاعب وسط دفاعي في الدوري الألماني الثاني. حتى أن كريستوف كرامر، بطل كأس العالم في ريو، أشار إلى أن ياندر لديه الإمكانات للعب يوماً ما مع المنتخب الألماني. منذ الصيف الماضي، يلعب ياندر مع نادي ساوثهامبتون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي. ماذا بقي من توقعات كرامر؟
نسبة فوزه في المواجهات المباشرة تقترب من 100 في المائة! على لاعب المنتخب الألماني المستقبلي أن يأمل في حدوث معجزة
"أنا متأكد من أنني شاهدت اليوم لاعبًا جديدًا في المنتخب الوطني"، قال كرامر بحماس في بودكاست "كوبا تي إس" الذي يقدمه تومي شميت. وكان الخبير في قنوات ZDF و"أمازونبرايم" يشير إلى مباراة الدوري التي خاضها نادي 1. FC نورنبرغ في فبراير 2025 ضد فريق SSV أولم في الموسم الماضي، والتي تألق فيها ياندر وأبهر كرامر تمامًا. في فوز فريق "كلوببر" بنتيجة 2-0، أظهر ياندر براعته بشكل خاص في إحدى اللقطات: عند حافة منطقة جزاء أولم، استدار بذكاء لتحرير نفسه، وتوغل إلى الداخل، وسدد الكرة بتسديدة مذهلة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل المرمى.
"في يوم الأحد، كنت أشاهد مؤتمرًا صحفيًا في الأصل، لكنني تابعت الشوط الثاني لمباراة نورنبرغ فقط من أجله، لأنني أعتبره لاعبًا رائعًا"، أوضح كرامر. يجمع ياندر "خاصة في هذا العمر" العديد من الصفات التي "لم يعد يمتلكها الكثير من اللاعبين": "لا يزال لديه هذا الفهم للعب، متى يجب أن تذهب الكرة وإلى أين".
كرامر، الذي خاض هو نفسه اثني عشر مباراة مع المنتخب الألماني، أكد مرة أخرى: "تتطلب مسيرة كرة القدم الكثير، بما في ذلك القليل من الحظ في الانتقالات، لكن كاسبار ياندر – لاعب في المنتخب الوطني".
ماذا حدث منذ ذلك الحين؟ الحقيقة هي أن توقعات كرامر لم تتحقق حتى الآن. في حين أن ياندر لعب ثلاث مرات مع منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، فإنه لا يزال ينتظر الظهور لأول مرة مع المنتخب الأول. ولا يبدو أن هذا الوضع سيتغير قريبًا.
يصبح كاسبار ياندر ثاني أغلى لاعب يغادر نادي نورنبرغ بانتقاله إلى ساوثهامبتون
في الصيف، انتقل ياندر إلى ساوثهامبتون مقابل مبلغ ضخم قدره 12 مليون يورو، وبذلك أصبح ثاني أغلى لاعب يغادر نادي 1. FC نورنبرغ في تاريخه بعد ستيفانوس تزيماس (26.5 مليون يورو). ولم يستغرق ياندر وقتًا طويلاً للتأقلم في المدينة الإنجليزية الكبرى. في فريق المدرب ومواطنه توندا إيكيرت، يتولى جاندر دورًا محوريًا ويعد لاعبًا أساسيًا بلا منازع.
بصفته لاعباً متعدد المواهب، يثبت اللاعب المولود في مونستر نفسه في الهجوم والدفاع على حد سواء - في أوائل مارس، بلغت نسبة فوزه في المواجهات الفردية ما يقرب من 98 (!) في المائة - ويتألق بمقاومته للضغط، وثقته بالكرة، وذكائه في اللعب. غالباً ما يستخدمه إيكيرت كلاعب وسط دفاعي، لكنه يمكنه أيضاً أن يلعب في مركز رقم 8 أو رقم 10 ويصمم اللعب. على الصعيد الفردي، يبدو أن كل شيء على ما يرام، لكن المشاكل تظهر على مستوى الفريق.
ساوثهامبتون، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن احتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز ويريد العودة فوراً، شهد بداية موسم سيئة للغاية: فاز بواحدة فقط من أول عشر مباريات. لكن في المرحلة الأخيرة من الموسم، يبدو فريق "القديسين" مختلفاً تماماً. لم يخسر الفريق منذ 12 مباراة، وفاز بتسع منها وحصد 30 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة.
يحتل ساوثهامبتون حالياً المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية - أي أنه لا يزال في آخر مركز مؤهل للملحق. ومع ذلك، يبلغ الفارق عن المركز الثاني وميدلزبره ثماني نقاط قبل سبع جولات من نهاية الموسم، ويكمن ريكسهام في المركز السابع متساوياً في النقاط مع ساوثهامبتون. في أفضل الأحوال، سيشارك "القديسون" في ملحق الصعود، حيث سيكونون هناك الفريق الأقل حظاً.
في السنوات الـ21 الماضية، لم ينجح سوى وست هام (2005) وبلاكبول (2010) في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد احتلالهما المركز السادس في الموسم. لذا، فإن دخول ساوثهامبتون إلى التصفيات بصفته الفريق الأسوأ نظرياً يتطلب معجزة صغيرة.
يقال إن عدة أندية كبرى في الدوري الألماني مهتمة بكاسبار ياندر
ولهذا السبب بالذات، حسبما أفادت صحيفة «بيلد» مؤخرًا، يُقال إن ياندر غير راضٍ عن وضعه في ساوثهامبتون، ويفكر بالفعل في الرحيل بعد أقل من موسم واحد. وإلى جانب عدم وجود آفاق للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، يُقال إن وضعه الشخصي يلعب دورًا أيضًا: فياندر يعيش بمفرده في بريطانيا، بدون صديقته كارلوتا شونمان.
لكن المدرب إيكيرت نفى على الفور التقارير التي تحدثت عن عدم الرضا المزعوم: "أرسل لي أحدهم المقال فور نشره، وكنت مندهشاً للغاية. أستطيع أن أقول بنسبة 200 في المائة أنه لم يصدر عن كاسبار"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً. كما أضاف: "هناك أحيانًا لحظات، وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا - لكن هذا لا ينطبق على كاسبار فقط. ينطبق هذا عليّ أيضًا عندما أكون بعيدًا عن العائلة. قد تكون هناك لحظات، خاصة خلال عيد الميلاد، حيث يرغب المرء بطبيعة الحال في قضاء ليلة عيد الميلاد مع العائلة. هذا أمر طبيعي تمامًا."
إنهم راضون جدًا عن ياندر في ساوثهامبتون، "وهو سعيد جدًا بوجوده هنا. أعتقد أن تطوره على مدار الموسم كان من الدرجة الأولى".
ومع ذلك، يبدو أن الأمور قد بدأت تتحرك. وفقًا لمعلومات قناة سكاي، أبدت عدة أندية اهتمامها بجاندر بالفعل - ويستمر عقده مع ساوثهامبتون حتى عام 2028. ومن بين الأندية المهتمة به ناديي الدوري الألماني آر بي لايبزيغ وففب شتوتغارت، بالإضافة إلى أياكس أمستردام. يتم التفاوض على مبلغ انتقال يتراوح بين 20 و25 مليون يورو - وهو مبلغ مغري للغاية بالنسبة لساوثهامبتون. ومن المرجح ألا يكون نادي 1. FC نورنبرغ معارضاً للانتقال، حيث حصل على حصة إعادة بيع بنسبة 10 في المائة.
كما أن الانتقال إلى أحد الفرق الأوروبية الكبرى قد يكون خطوة حاسمة لتحقيق توقعات كرامر بشأن ترشيح ياندر للمنتخب الألماني. للمقارنة: ستة لاعبين من شتوتغارت وحدهم - أنجيلو ستيلر، ودينيز أونداف، وجيمي لويلينغ، وكريس فوريش، وألكسندر نوبل، وجوشا فاغنومان - نجحوا مؤخرًا في الانضمام إلى تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل ترشيح المنتخب للمشاركة في كأس العالم.
كاسبار ياندر: الإحصائيات في موسم 2025/26
الألعاب
36
أهداف
2
تمريرات حاسمة
1
دقائق اللعب
2657