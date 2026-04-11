معتز الجمال

نزهة بالبدلاء ورقم إعجازي.. ماكينات بايرن ميونخ تلتهم سانت باولي وتتوعد ريال مدريد قبل قمة الأبطال!

واصل قطار بايرن ميونخ دهسه للخصوم في الدوري الألماني، محققاً انتصاراً كاسحاً بخماسية نظيفة على حساب مضيفه سانت باولي، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ميلرنتور ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

هذا الفوز العريض لم يعزز فقط من صدارة العملاق البافاري لجدول الترتيب برصيد 76 نقطة وتوسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى 12 نقطة، بل وجه رسالة إنذار شديدة اللهجة لجميع المنافسين محلياً وقارياً.

لقد أثبت بايرن أنه يعيش فترة ذهبية تتسم بالهيمنة المطلقة والأداء الممتع، ليقترب بخطوات واثقة من حسم اللقب المحلي مبكراً، في ليلة شهدت تألقاً جماعياً استثنائياً وتأكيداً على جاهزية الفريق للمعارك الكبرى المنتظرة في قادم الأيام.

  • طوفان بافاري لا يتوقف

    جسدت المباراة هيمنة بافارية مطلقة تعكس الفجوة الشاسعة بين قمة وقاع البوندسليجا، لكن الأهم من لغة الأرقام المباشرة هو العبقرية التكتيكية التي أظهرها المدرب فينسنت كومباني في إدارة قائمته. فقد نجح المدرب في الحفاظ على شراسة المنظومة وإيقاعها المدمر رغم تطبيقه لسياسة مداورة واسعة النطاق، حيث اختار إراحة قواه الضاربة وتجنيبهم الإرهاق، وفي مقدمتهم الهداف الإنجليزي هاري كين والمدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو اللذان لم يشاركا في اللقاء، مع إبقاء أسماء وازنة لويس دياز وجوناثان تاه على مقاعد البدلاء حتى مجريات الشوط الثاني.

    ورغم غياب هذه الأعمدة الأساسية، سيطر البايرن على مجريات اللعب بالطول والعرض كأن شيئاً لم يتغير، محققاً نسبة استحواذ بلغت 77%، وهو رقم يترجم تفوق خط الوسط والقيادة الذكية للنجم يوشوا كيميش الذي ضبط إيقاع اللعب تماماً. وتبادل لاعبو البافاري 944 تمريرة دقيقة، مقابل 201 تمريرة فقط لأصحاب الأرض، مما أصاب لاعبي سانت باولي بالإرهاق التام والشلل التكتيكي المبكر.

    هجومياً، لم تفقد الآلة البافارية أياً من تروسها، حيث أمطر لاعبو البايرن مرمى الخصم بعشرين تسديدة، وبلغت نسبة الأهداف المتوقعة 3.37. وترجم الفريق هذه السيطرة الصارمة إلى خماسية رائعة تناوب على تسجيلها كل من جمال موسيالا، وليون جوريتسكا، ومايكل أوليس، والمهاجم نيكولاس جاكسون الذي استغل فرصته الأساسية بامتياز، وأخيراً رافاييل جيريرو، ليعكس هذا التنوع التهديفي مدى الشراسة الهجومية التي يتمتع بها الفريق من كافة خطوطه، وعمق قائمته التي تفتك بالخصوم مهما تغيرت الأسماء.

    موسم صناعة التاريخ

    لم تتوقف مكاسب بايرن ميونخ عند حصد النقاط الثلاث، بل امتدت لتسطير تاريخ جديد في السجلات الرقمية لكرة القدم الألمانية والأوروبية. فقد رفع البافاري رصيده التهديفي هذا الموسم في البوندسليجا إلى 105 أهداف، محطماً الرقم القياسي كأكثر فريق يسجل أهدافاً في موسم واحد بالدوري الألماني.

    والأكثر إثارة أن هذا الطوفان الهجومي البافاري يضع الفريق على بُعد خطوات من معادلة وكسر الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم ريال مدريد الإسباني، كأكثر نادٍ تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بـ121 هدفاً. ومع تبقي خمس جولات كاملة على النهاية، يبدو بايرن مرشحاً فوق العادة لتجاوز هذا الرقم الأسطوري، ليثبت أن منظومته الحالية لا تعترف بالرحمة وتصنف كواحدة من أقوى الماكينات التهديفية تاريخياً، علمًا بأن موسم الدوري الألماني يقل بـ4 مباريات عن نظيره في إسبانيا (38 جولة).

  • ريال مدريد في قلب العاصفة

    يكتسب هذا الانتصار البافاري قيمته المضاعفة من كونه تتحقق بأقل مجهود ممكن للعناصر الأساسية، ما يبشر فريق كومباني بأداء قوي -بعد أيام قليلة- أمام ريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن الفريق من الفوز خارج الديار بنتيجة 2-1 ذهابًا.

    في المقابل، وعلى النقيض تماماً، يعيش ريال مدريد وضعاً محلياً مأساوياً؛ حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو. هذا التعثر المخيب للآمال، الذي جاء رغم مشاركة القوة الضاربة بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، أكد بشكل شبه رسمي خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم برشلونة بسبب اتساع الفارق إلى تسع نقاط قبل 7 جولات على النهاية. التناقض يبدو صارخاً بين فريق ألماني يكتسح ببعض البدلاء ويعيش استقراراً هائلًا، وفريق إسباني يتعثر بنجومه الأساسيين ويفقد الأمل في المنافسة المحلية.

    خلاصة القول

    كل الحسابات المنطقية، ولغة الأرقام، والمؤشرات الفنية والبدنية تصب بالكامل في مصلحة بايرن ميونخ، خاصة بعدما نجح العملاق البافاري في تحقيق انتصار مدوٍ في مباراة الذهاب في عقر دار مدريد. بايرن يدخل اللقاء منتشياً ومكتمل الصفوف وبأفضلية النتيجة.

    لكن، عندما يتعلق الأمر بريال مدريد في دوري الأبطال، تتوقف لغة العقل وتُمحى الحسابات. فالتاريخ القريب والبعيد يثبت أن الفريق الملكي يمتلك جينات استثنائية تجعله ينتفض من تحت الرماد، وقادراً على قلب الطاولة وصنع الملاحم الكروية مهما بلغت معاناته المحلية أو تأخره في النتيجة، مما يجعل هذه الموقعة محفوفة بالمفاجآت ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

