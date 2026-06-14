"نريد موسيالا أن يشعر بالحب" .. كلوب يوضح موقفه بعد عاصفة الانتقادات بسبب مطالبته باستبعاد نجم ألمانيا

اشتدت حدة الجدل بعد أن انتقد الأسطورة الألمانية لوثار ماتيوس كلوب ومولر علنًا في وسائل الإعلام، وأشار ماتيوس إلى أن المهارات الفردية لموسيالا ضرورية لإنجاح مسيرة المنتخب في البطولة — لا سيما بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الشاب على المسرح الكبير، حيث خاض بالفعل 42 مباراة دولية وسجل تسعة أهداف وشارك في ثلاث مباريات في كأس العالم وسبع مباريات في بطولة أمم أوروبا — وأعرب عن دهشته من اقتراح إبقائه على مقاعد البدلاء.

وقال: «[كلوب] يجب أن يكون أكثر حكمة. لكي تحقق ألمانيا نجاحاً في كأس العالم، فإنها تحتاج إلى مهارات لاعب مثل موسيالا». «تصريحاته لا تسهل مهمة ناجلسمان على الإطلاق. أود أن أرى ماذا كان سيقول كلوب لو نصحه أحد الخبراء بإبقاء أحد لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا. مثل هذا التدخل لا يلقى قبولاً حسناً، خاصة بين زملائه المدربين».

لكن كلوب يصر على أنه لم تكن هناك أي نية سيئة وراء هذا التمرين التكتيكي: "ومن الواضح أنه كان هناك بعض سوء الفهم - علينا فقط توضيح ذلك. طُلب منا وضع تشكيلة. أردنا فقط إظهار أن هناك احتمالات أخرى، وهو أمر لا بد منه"، أضاف كلوب. وشدد على أن التمرين كان يهدف إلى استكشاف العمق وليس التشكيك في موهبة موسيالا التي لا جدال فيها أو مكانه في الفريق".