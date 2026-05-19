"نريد الفوز بكأس العالم معه ومن أجله".. نجم باريس سان جيرمان يكشف تأثير كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال!
حلم المجد العالمي
تحدث فيتينيا عن تأثير رونالدو داخل المنتخب البرتغالي لكرة القدم، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض غمار كأس العالم 2026. ولا يزال رونالدو، الذي يلعب حالياً مع نادي النصر في السعودية، شخصية محورية في المنتخب البرتغالي رغم اقترابه من نهاية مسيرته الكروية.
ومع استمرار الاستعدادات للبطولة الموسعة في أمريكا الشمالية، لا يزال وجوده في تشكيلة المنتخب الوطني يؤثر على طموحات الفريق. وفي حديثه إلى الفيفا، أوضح فيتينيا أن لاعبي البرتغال متحمسون لفرصة الفوز باللقب الدولي الكبير الوحيد الذي لم يحصل عليه قائدهم.
فيتينيا يكشف عن تأثير رونالدو داخل الفريق
وأوضح فيتينيا أن قيادة رونالدو واحترافه لا يزالان يدفعان الفريق إلى الأمام. وعلى الرغم من التساؤلات التي أثارها بعض المراقبين حول استمرار دوره في التشكيلة الأساسية، يقول لاعب الوسط إن أخلاقيات العمل التي يتحلى بها المهاجم لا تزال لا مثيل لها.
وقال فيتينها: "إنه [رونالدو] أحد أعظم اللاعبين في التاريخ. أنا فخور جدًا بمشاركته غرفة الملابس، والتعلم منه، ومشاهدة احترافيته كل يوم. آمل أن نتمكن من الفوز بكأس العالم معه ومن أجله أيضًا".
"بشكل أساسي طريقة تعامله مع كرة القدم: احترافية وجدية للغاية. لا يترك أي شيء للصدفة. يدخل الملعب وهو يعلم أنه جاهز بنسبة 100 في المائة وأنه بذل كل ما في وسعه من أجل الفريق".
"نريد الفوز فحسب"
كما أقر فيتينبا بأن طموح البرتغال هو الفوز بكأس العالم، لكن الطريق نحو تحقيق ذلك لن يكون سهلاً. وشدد على أن تركيز الفريق حالياً ينصب على الفوز في كل مباراة على حدة.
وقال: "نريد الفوز فقط. نحن نعلم أن الأمر سيكون صعباً، لكننا نعلم أيضاً أنه لا فائدة من التفكير كثيراً في المباراة النهائية أو رفع الكأس في الوقت الحالي، حتى لو كان ذلك هدفنا. علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة. هذا هو النهج الأفضل دائماً. في الوقت الحالي، يجب أن ينصب تركيزنا على مرحلة المجموعات. إذا حققنا نتائج جيدة هناك، عندها يمكننا البدء في التطلع إلى ما هو أبعد من ذلك".
البرتغال توازن بين الشباب والخبرة
ستتوقف طموحات البرتغال في بطولة 2026 على مدى نجاح الفريق في الجمع بين المواهب الصاعدة وقيادة رونالدو. ومن المتوقع أن يعلن المدرب روبرتو مارتينيز عن التشكيلة النهائية للمنتخب للمشاركة في البطولة التي ستُقام في أمريكا الشمالية في وقت لاحق اليوم. وفي كأس العالم المقبلة، ستلعب البرتغال ضمن المجموعة الـ 11 إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان وكولومبيا.