إذا عدنا بصفحات التاريخ إلى منتصف القرن الماضي، سنجد أن الكرة الأرجنتينية عاشت عزلة تكتيكية وفنية كادت أن تمحو هويتها تمامًا.

فبعد الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930، دخلت الأرجنتين في نفق شديد الظلمة على المستوى الدولي، مقاطعةً ثلاث نسخ متتالية من المونديال (1938، 1950، 1954) لأسباب تنوعت بين الخلافات السياسية والتنظيمية.

وعندما قرر التانجو العودة للساحة العالمية في مونديال السويد 1958، كانت الصدمة قاسية ومذلة.

تعرض المنتخب لما يُعرف تاريخيًا في الأرجنتين بـ "كارثة السويد"، حيث تلقى هزيمة ساحقة أمام تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 6-1، ليودع البطولة بفضيحة كشفت بوضوح مدى تأخره الفني والبدني عن ركب التطور الكروي في أوروبا.

ولم يتوقف الانحدار عند هذا الحد، بل وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عندما فشلت الأرجنتين في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 1970 بالمكسيك، إثر تعادل مرير ومخيب للآمال أمام منتخب بيرو في قلب ملعب "لابومبونيرا"، لتدخل البلاد في مرحلة شك عميقة حول قدرتها على مجاراة كبار اللعبة.



