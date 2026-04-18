"نحن هناك من أجل الفوز!" - ميكيل أرتيتا يرد بقوة على التكهنات بأن أرسنال سيلعب من أجل التعادل أمام مانشستر سيتي في ظل غياب بوكايو ساكا

وفي حديثه قبل السفر إلى مانشستر، أوضح أرتيتا أن فريقه لن يلعب بهدف التعادل. وشدد المدرب الإسباني على أن الاستعدادات ركزت بالكامل على كيفية إحداث أذى للبطل الثلاثي على أرضه.

وقال أرتيتا: "نريد الفوز بالمباراة. نحن هناك للفوز بالمباراة. لم نتحدث عن ذلك [التعادل]. نحن بحاجة للفوز بالمباراة. ونحن نستعد للفوز بالمباراة. لن يكون هناك أي فرق عن أي ملعب ذهبنا إليه في السنوات الخمس الماضية. لا يوجد أي تغيير في هذا الشأن".

وفي معرض حديثه عن الأداء الدفاعي السابق في ملعب "إيتيهاد"، أضاف: "لن نلعب بهذه الطريقة لأننا لا نفعل ذلك أبدًا. أحيانًا يكون الخصم قويًا للغاية مما يجبرنا على التراجع، وفي حالة مانشستر سيتي، ستكون هناك لحظات نضطر فيها إلى فعل الشيء نفسه، أي التراجع إلى عمق منطقة الجزاء لفترات من الوقت، وهذه هي الحقيقة".