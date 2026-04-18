Getty Images Sport
ترجمه
"نحن هناك من أجل الفوز!" - ميكيل أرتيتا يرد بقوة على التكهنات بأن أرسنال سيلعب من أجل التعادل أمام مانشستر سيتي في ظل غياب بوكايو ساكا
بيان من إيتهاد بشأن هدف أرسنال
يدخل فريق شمال لندن عطلة نهاية الأسبوع متقدماً بفارق ست نقاط على "السيتيزينز"، رغم أن فريق بيب جوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة. وفي حين أن حصد نقطة واحدة سيبقي سباق اللقب تحت سيطرة أرسنال، فقد وعد أرتيتا باتباع نهج جريء لإنهاء انتظار النادي الذي دام 22 عاماً للفوز بلقب الدوري. على الرغم من الهزيمة المفاجئة الأخيرة أمام بورنموث، فإن أرتيتا مصمم على تجنب تكرار التعادل العملي 0-0 الذي حدث قبل عامين، والذي أثار انتقادات من نجوم مانشستر سيتي بشأن "عقلية" أرسنال في المباريات الحاسمة.
- Getty Images Sport
أرتيتا يطالب بروح الفوز
وفي حديثه قبل السفر إلى مانشستر، أوضح أرتيتا أن فريقه لن يلعب بهدف التعادل. وشدد المدرب الإسباني على أن الاستعدادات ركزت بالكامل على كيفية إحداث أذى للبطل الثلاثي على أرضه.
وقال أرتيتا: "نريد الفوز بالمباراة. نحن هناك للفوز بالمباراة. لم نتحدث عن ذلك [التعادل]. نحن بحاجة للفوز بالمباراة. ونحن نستعد للفوز بالمباراة. لن يكون هناك أي فرق عن أي ملعب ذهبنا إليه في السنوات الخمس الماضية. لا يوجد أي تغيير في هذا الشأن".
وفي معرض حديثه عن الأداء الدفاعي السابق في ملعب "إيتيهاد"، أضاف: "لن نلعب بهذه الطريقة لأننا لا نفعل ذلك أبدًا. أحيانًا يكون الخصم قويًا للغاية مما يجبرنا على التراجع، وفي حالة مانشستر سيتي، ستكون هناك لحظات نضطر فيها إلى فعل الشيء نفسه، أي التراجع إلى عمق منطقة الجزاء لفترات من الوقت، وهذه هي الحقيقة".
مشاكل اختيار التشكيلة وأخبار الإصابات
أدت مشاكل اختيار اللاعبين إلى تعقيد الاستعدادات، حيث تم استبعاد الجناح النجم ساكا رسمياً بسبب مشكلة مستمرة في وتر العرقوب. وفي حين يخضع كل من القائد مارتن أوديغارد وجوريان تيمبر لاختبارات لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة، فإن غياب ساكا يترك فراغاً كبيراً في الجانب الأيمن.
وقال: "بوكايو غائب، هذا أمر مؤكد". "لقد بدأ للتو في القيام ببعض التمارين، لذا دعونا نرى مدى التقدم الذي سيحرزه، ومدى السرعة التي يمكننا بها تجاوز هذه المرحلة، ثم ننتظر، لكن في الوقت الحالي، الأمر لا يتعلق بذلك".
"كان علينا التعامل مع ذلك [الإصابات] طوال الموسم، وإذا نظرتم إلى المراحل واللاعبين الذين غابوا عننا لفترات طويلة جدًا جدًا جدًا، وإلى المكانة التي نحن فيها الآن، فستجدون أن ما نحن عليه ليس أمرًا عاديًا. لكننا تعاملنا مع ذلك بفضل عقليتنا والحلول التي نجدها، والطريقة التي ارتقى بها اللاعبون في هذه اللحظة. ونحن الآن في المكانة التي نحن فيها. ما زلنا أقوياء جدًا وسنبقى على هذا النحو."
- AFP
يواجه فريق «الغانرز» اختباراً حاسماً في الموسم
يمثل لقاء الأحد الاختبار الحقيقي لنضج أرسنال، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى صد أي اندفاع آخر من مانشستر سيتي في نهاية الموسم. ومع تصريح غوارديولا بأن السباق سيكون قد «انتهى» لفريقه في حال الخسارة، من المتوقع أن تكون الأجواء في ملعب «إيتهاد» مشحونة للغاية خلال هذه المواجهة بين المتصدرين.
وبعيداً عن الدراما المحلية، ينتظر أرسنال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. ومن الضروري الحفاظ على الزخم، وبعد أن تأهل الفريق مؤخراً إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي، سيكون رجال أرتيتا حريصين على إثبات قدرتهم على التوازن بين ضغوط السعي وراء اللقبين.