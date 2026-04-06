"نحن غير راضين" - روميلو لوكاكو يحذر من "عواقب" تجاهله لنادي نابولي، بينما يتطرق المدير إلى الخلاف مع المهاجم
لوكاكو يكافح لاستعادة ثقة نابولي
يواجه لوكاكو مهمة شاقة لاستعادة ثقة إدارة نابولي بعد غيابه المثير للجدل عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة. وبعد انسحابه من تشكيلة المنتخب البلجيكي، أفادت التقارير أن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا تجاهل عدة مكالمات من النادي للعودة من وطنه، مما دفع نابولي إلى إصدار بيان رسمي بشأن عدم حضوره لجلسات الفريق.
وأوضح المهاجم موقفه وأصر على أنه لن يتخلى عن بطل إيطاليا الحالي، لكن يبدو أن مناشدته العاطفية لم تفلح في إقناع النادي بالتساهل معه.
مانا يؤكد فرض عقوبة تأديبية على لوكاكو
بلغ التوتر في نادي نابولي ذروته مساء الاثنين عندما تطرق المدير الرياضي مانا إلى غياب لوكاكو قبل مباراة الدوري الإيطالي الحاسمة التي خاضها النادي ضد ميلان يوم الاثنين. وقد وقع المهاجم البلجيكي في مأزق مع إدارة «البارتينوبي» بعد أن لم يعد إلى إيطاليا عقب فترة التوقف الدولية.
وفي حديثه إلى DAZN، لم يتردد مانا في التعبير عن رأيه بصراحة بشأن سلوك المهاجم وموقف النادي من هذه المسألة. وقال مانا: "الوضع واضح تمامًا بالنسبة لي. كان على روميلو الذهاب للمنتخب الوطني، لكنه بقي في بلجيكا للتدريب خلافًا لرغبتنا. كنا نود التحدث عن هذا الأمر هنا في نابولي، لكن ذلك لم يحدث ونحن غير سعداء، لكن احترام المجموعة أهم من أي شيء آخر. آمل أن يعود في غضون أسبوع وستكون هناك عواقب، لكن كرة القدم تستمر واليوم سيلعب جيوفاني"، قال مانا.
فاز نابولي على ميلان في غياب لوكاكو
حقق نابولي فوزًا حاسمًا بنتيجة 1-0 على ميلان يوم الاثنين، متغلبًا على منافسه حتى في غياب لوكاكو. وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، كسر ماتيو بوليتانو التعادل في الدقيقة 79، مسجلاً الهدف الحاسم الذي دفع نابولي إلى المركز الثاني برصيد 65 نقطة، بينما تراجع ميلان إلى المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وتم تكليف المهاجم البرازيلي جيوفاني بقيادة الهجوم بدلاً من اللاعب البلجيكي، وحظي بتأييد مانا قبل المباراة.
وقال مانا: "لقد جلبناه في يناير لأننا كنا بحاجة إلى مهاجم، وكان يستحق فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية اليوم". وأبرز مانا عمق التشكيلة، مضيفًا أن الفريق تم تعزيزه خصيصًا للتعامل مع مثل هذه الغيابات: "تم تعزيز التشكيلة لهذا السبب بالذات؛ والعمل الذي يتم على أرض الملعب يطمئننا. لدينا ثقة كبيرة — على الرغم من الغيابات العديدة، فقد تكيفنا دائمًا وقاتلنا. والآن بعد عودة اللاعبين، نحن سعداء بعودتهم".
هل عاد السباق على اللقب؟
لا يزال نابولي متأخراً بسبع نقاط عن إنتر، متصدر الدوري الإيطالي، مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم. ومع ذلك، تردد المدرب أنطونيو كونتي في إعلان عودة فريقه إلى سباق اللقب.
"الأمر لا يتعلق بالإيمان بذلك: علينا أن نكون واقعيين للغاية ونعلم أنه لا يجب علينا أبدًا ارتكاب أخطاء ونأمل أن يرتكبها الخصم، وليس مرة واحدة فقط. بالنظر إلى ما يفعله إنتر، أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا. يجب أن نتمتع بالفخر الكافي لمواصلة الضغط والدفاع عن لقب الدوري حتى النهاية. فزنا بكأس السوبر ونحن في المركز الثاني: يجب أن نستمر على هذا المنوال، مع العلم أن دوري أبطال أوروبا لا يزال أمامنا وأنه مهم بالنظر إلى المزايا التي يجلبها".